Uzak Şehir Dizisine Cihan’ın Eski Aşkı Geliyor: Ceren Moray Kadroya Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
10.03.2026 - 12:18

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizilerinden Uzak Şehir oyuncu kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Mardin’de çekilen yapımda hikayeye yeni bir karakter dahil olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicinin karşısına çıkacak olan Meryem karakteri için uzun süredir oyuncu arayışı yapılıyordu. Yapım ekibi rol için farklı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ceren Moray için karar kılındı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Çekimler ise bildiğiniz üzere Mardin’de gerçekleştiriliyor. Yapım güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin favorisi olmayı başaranlardan. Her hafta reyting listelerinde birinci sırada yerini alıyor. 

Dizinin ilk bölümlerinde de Cihan karakterinin eski aşkı Meryem’in adı geçmiş, ancak detaylı şekilde işlenmemişti. Şimdiyse hikayenin aralanma vakti geldi çattı!

Meryem karakterine hayat vermek için Ceren Moray’la anlaşmaya varıldı.

Meryem’in hikayeye dahil olması için 3. sezon beklenecekti ancak işler değişti ve öne alındı. Hal böyle olunca oyuncu arayışları için çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Birçok ismin ardından son karar Ceren Moray olması yönünde oldu. Ünlü oyuncu 55. bölümle birlikte hikayede olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Meryem karakteri dram duygusu yüksek bir şekilde işlenecek. 👇

“Cihan’la düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası yollarının ayrılması, Cihan’ın başka bir evlilik yapması Meryem’in hayatını alt üst eder. Bir yandan babası, diğer yandan yurt dışında zorla evlendirildiği adam Meryem’i çok yıpratır. Ve yıllar geçer… Meryem’in Cihan’la hapishanede yolları kesişir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.“

