Uzak Şehir Dizisine Cihan’ın Eski Aşkı Geliyor: Ceren Moray Kadroya Katıldı!
Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizilerinden Uzak Şehir oyuncu kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Mardin’de çekilen yapımda hikayeye yeni bir karakter dahil olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicinin karşısına çıkacak olan Meryem karakteri için uzun süredir oyuncu arayışı yapılıyordu. Yapım ekibi rol için farklı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ceren Moray için karar kılındı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
Meryem karakterine hayat vermek için Ceren Moray’la anlaşmaya varıldı.
