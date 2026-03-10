Uzak Şehir Dizisine Cihan’ın Eski Aşkı Geliyor: Ceren Moray Kadroya Katıldı!

Meryem’in hikayeye dahil olması için 3. sezon beklenecekti ancak işler değişti ve öne alındı. Hal böyle olunca oyuncu arayışları için çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Birçok ismin ardından son karar Ceren Moray olması yönünde oldu. Ünlü oyuncu 55. bölümle birlikte hikayede olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Meryem karakteri dram duygusu yüksek bir şekilde işlenecek. 👇

“Cihan’la düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası yollarının ayrılması, Cihan’ın başka bir evlilik yapması Meryem’in hayatını alt üst eder. Bir yandan babası, diğer yandan yurt dışında zorla evlendirildiği adam Meryem’i çok yıpratır. Ve yıllar geçer… Meryem’in Cihan’la hapishanede yolları kesişir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.“