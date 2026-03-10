Selim Bayraktar Açıkladı: Muhteşem Yüzyıl Dizisinin İlk Adı Aslında Başkaymış
Türk dizilerinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl ile ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Dizinin Sümbül Ağa’sı Selim Bayraktar, yapımın ilk adıyla ilgili bilinmeyen bir bilgiyi paylaştı. Bayraktar’ın anlattıklarına göre dizi başlangıçta farklı bir isimle planlanmıştı. Ancak çekimler başlamadan önce yapılan değerlendirmeler sonucunda bu isim değiştirilmişti. Sonrasında ise bugün herkesin bildiği Muhteşem Yüzyıl adı kullanılmaya başlanmıştı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selim Bayraktar, yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak diziyle ilgili çalışmalar ilerledikçe hikaye de genişlemiş ve isim değişikliği uygun görülmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın