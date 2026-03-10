Selim Bayraktar Açıkladı: Muhteşem Yüzyıl Dizisinin İlk Adı Aslında Başkaymış

Yapımcılar ve senaristler daha geniş bir anlam taşıyan bir isim arayışına girince yapılan toplantıların ardından dizinin adı Muhteşem Yüzyıl olarak belirlenmişti. “Aşk-ı Derun” adı değiştirilse de hem afişte hem de YouTube’daki bölümlerin paylaşımında yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl 2011 yılında yayın hayatına başladı ve kısa sürede Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hikaye Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın saray hayatını anlatıyordu. Saraydaki entrikalar ve karakterler arasındaki ilişkiler dizinin en çok konuşulan yönleri arasındaydı. Hürrem Sultan ve Kanuni arasındaki ilişki uzun süre gündemde kaldı. Yapım yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede de ilgi gördü. Farklı dillere çevrilerek pek çok ülkede yayınlandı. Günümüzde de popülerliğini sürdürüyor.