Selim Bayraktar Açıkladı: Muhteşem Yüzyıl Dizisinin İlk Adı Aslında Başkaymış



Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 10:40

Türk dizilerinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl ile ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Dizinin Sümbül Ağa’sı Selim Bayraktar, yapımın ilk adıyla ilgili bilinmeyen bir bilgiyi paylaştı. Bayraktar’ın anlattıklarına göre dizi başlangıçta farklı bir isimle planlanmıştı. Ancak çekimler başlamadan önce yapılan değerlendirmeler sonucunda bu isim değiştirilmişti. Sonrasında ise bugün herkesin bildiği Muhteşem Yüzyıl adı kullanılmaya başlanmıştı. Gelin detaylara geçelim…

Selim Bayraktar, yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı.



Ünlü oyuncu dizinin ilk aşamada farklı bir isimle planlandığını söyledi. Bayraktar’ın açıklamasına göre projenin ilk adı “Aşk-ı Derun” olarak düşünülmüştü. Bu isim saray içindeki duygusal ilişkilere vurgu yapıyordu. Dizinin ilk geliştirme sürecinde daha çok karakterler arasındaki ilişkiler ön plandaydı. Bu nedenle “Aşk-ı Derun” adı tercih edilmişti.

Ancak diziyle ilgili çalışmalar ilerledikçe hikaye de genişlemiş ve isim değişikliği uygun görülmüştü.



Yapımcılar ve senaristler daha geniş bir anlam taşıyan bir isim arayışına girince yapılan toplantıların ardından dizinin adı Muhteşem Yüzyıl olarak belirlenmişti. “Aşk-ı Derun” adı değiştirilse de hem afişte hem de YouTube’daki bölümlerin paylaşımında yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl 2011 yılında yayın hayatına başladı ve kısa sürede Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hikaye Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın saray hayatını anlatıyordu. Saraydaki entrikalar ve karakterler arasındaki ilişkiler dizinin en çok konuşulan yönleri arasındaydı. Hürrem Sultan ve Kanuni arasındaki ilişki uzun süre gündemde kaldı. Yapım yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede de ilgi gördü. Farklı dillere çevrilerek pek çok ülkede yayınlandı. Günümüzde de popülerliğini sürdürüyor.

Elif Sude Yenidoğan

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
