Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Suzuki, Mart ayında otomobil fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Motor gücü ve kalitesiyle bilinen bu Japon üretici, son dönemlerde SUV hibrit modelleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden olan SCross ve Vitara, bu ay 2026 modelleriyle raflarda yerini aldı. Peki, Mart ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Mart ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi: