Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 11:44

Japon otomobil devi Suzuki, Mart ayında otomobil fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Motor gücü ve kalitesiyle bilinen bu Japon üretici, son dönemlerde SUV hibrit modelleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden olan SCross ve Vitara, bu ay 2026 modelleriyle raflarda yerini aldı. Peki, Mart ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Mart ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi:

Suzuki Mart 2026 Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Suzuki, Mart ayına özel fiyat listesini ayın ilk günü itibarıyla yayınladı. Markanın sembolleşmiş modellerinden Yeni Swift Hibrit, Mart ayı boyunca 2.079.000 TL başlangıç fiyatıyla otomobil severlere sunuluyor. Suzuki'nin bir başka modeli SCross da 2026 versiyonuyla 2.209.000 TL'den başlayan cazip fiyatlarıyla otomobil meraklılarının ilgisini çekiyor.

Uyarı: Suzuki'nin belirlediği fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak bu fiyatların zaman zaman ya da belirli sayıda promosyonlar, ödeme seçenekleri ve ekstra özelliklere bağlı olarak değişebileceğini unutmamalısınız.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Mart 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mart 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.209.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.059.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.339.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.319.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.699.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.609.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mart 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.069.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.999.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.119.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.049.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.259.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.309.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.239.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.289.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.599.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.559.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.609.000 TL

(Model Yılı: 2026)

