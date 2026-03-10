Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, Mart ayında otomobil fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Motor gücü ve kalitesiyle bilinen bu Japon üretici, son dönemlerde SUV hibrit modelleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden olan SCross ve Vitara, bu ay 2026 modelleriyle raflarda yerini aldı. Peki, Mart ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Suzuki'nin Mart ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi:
Suzuki Mart 2026 Fiyat Listesi
Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Mart 2026
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mart 2026
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mart 2026
