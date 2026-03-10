onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mart 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Mart 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 11:09

Japon otomobil devi Nissan, Mart ayında yenilenen fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin SUV segmentindeki en popüler modellerinden biri olan Qashqai, 2026 model yılı için yenilenen tasarımıyla Mart ayında da dikkatleri üzerine çekti. Qashqai'nin hibrit ve elektrikli sürümleri için düzenlenen kampanyalar, otomobil tutkunlarının ilgisini bir kez daha çekmeyi hedefliyor. Peki, Mart ayında Nissan Juke, Qashqai ePower, Townstar ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Mart ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Mart 2026

Nissan Fiyat Listesi: Mart 2026

Japon otomobil devi Nissan, 9 Mart'ta yürürlüğe giren 'Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatını' duyurdu. Nissan'ın en popüler modellerinden biri olan Qashqai, Mart ayında önerilen nakit alım indirimli fiyatlarla 2.695.600 TL başlangıç fiyatıyla listelere girdi. Nakit alım kampanyaları dahilinde ise Qashqai'nin fiyatları 2.362.600 TL'ye kadar iniyor. 

Uyarı: Nissan tarafından belirlenen ve resmi internet sitesinden elde edilen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir. Ancak fiyatların aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Mart 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.695.600 TL I Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.362.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.113.500 TL I Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.732.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.493.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.594.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.710.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.739.500 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.854.900 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mart 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mart 2026

  • e-POWER 190PS Skypack - 3.612.900 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 3.737.700 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 4.062.000 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.201.800 TL

(Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Mart 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.835.200 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.735.200 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.230.500 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.130.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.323.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.223.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.450.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.350.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.450.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.350.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.669.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.569.800 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Mart 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.211.000 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.385.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.335.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.505.100 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.455.100 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.580.000 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.530.000 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.205.200 TL

  • EV L2 Tekna 2.184.100 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Mart 2026

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Mart 2026

  • EV Designpack 2.486.500 TL

  • EV Platinum 2.843.400 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.650.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 4.550.600 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.122.400 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 5.022.400 TL

(Model Yılı: 2025)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın