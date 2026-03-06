onedio
Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 07:45

İtalyan otomobil endüstrisinin öncülerinden FIAT, Mart ayı fiyat listesini duyurdu. Fiat Egea Sedan ve Cross modelleri, Türkiye otomobil pazarında yıllardır popülerliğini sürdürürken, bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ay, markanın güncellenen fiyatları kadar, sunduğu kampanyalar da otomobil satın almayı planlayanların ilgisini çekiyor gibi görünüyor. 

Peki, Mart ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte FIAT'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil devi Fiat, Mart 2026 için güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Markanın 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatları', 3 Mart 2026'dan itibaren bir ay boyunca geçerli olacak.

Türkiye'de sıklıkla tercih edilen modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, Mart ayına özel indirimler ve 1.409.900 TL'den başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. Egea Cross modeli ise 1.694.900 TL'lik indirimli fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Uyarı: Fiat'ın resmi web sitesinde belirtilen fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mart 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.519.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.409.900

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.709.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.659.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.579.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.479.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.759.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.709.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.639.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.539.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.869.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.769.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mart 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.744.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.694.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.784.900 TL Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.734.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.879.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.851.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.989.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.969.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Mart 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.584.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.514.900 TL

Grande Panda 2025 Model Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.539.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.469.900 TL

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.669.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.569.900  TL

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.789.900 I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.689.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mart 2026

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Otomatik Elektrikli - 669.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 579.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Plus Otomatik Elektrikli - 714.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 624.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 600 BEV La Prima 54 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.969.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Fiat 500e Fiyat Listesi Mart 2026

  • 3+1 La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh 3+1 Otomatik Elektrikli - 2.063.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.939.900 TL

  • Cabrio La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh Cabrio Otomatik Elektrikli - 2.119.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.989.900 TL

  • Giorgio Armani HB 87 kW/118 HP - 42kWh Giorgio Armani Otomatik Elektrikli - 2.219.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 2.089.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
