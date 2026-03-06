Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

İtalyan otomobil endüstrisinin öncülerinden FIAT, Mart ayı fiyat listesini duyurdu. Fiat Egea Sedan ve Cross modelleri, Türkiye otomobil pazarında yıllardır popülerliğini sürdürürken, bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ay, markanın güncellenen fiyatları kadar, sunduğu kampanyalar da otomobil satın almayı planlayanların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

Peki, Mart ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte FIAT'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları