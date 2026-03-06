onedio
Mart 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 07:48

Alman otomobil devi Mercedes, 2026 yılına da hızlı bir giriş yaparak otomobil dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 1926 yılından bu yana kalite ve lüksün simgesi haline gelen bu prestijli marka, klasikleşmiş modellerinin yanı sıra yenilediği tasarımlarla da otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Mercedes'in A, B, C, CLA, CLE, E, G serisi, EQE ve EQS modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mercedes'in Mart ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
Mercedes Fiyat Listesi Mart 2026

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Mart ayı fiyat listesini duyurdu. 1 Mart 2026 tarihinden itibaren, Mercedes'in ikonik A serisi otomobilleri, başlangıç fiyatı 3.222.000 TL olacak şekilde satışa sunuldu. Firmanın yenilenen CLA serisi ise 4.873.000 TL başlangıç fiyatıyla otomobil severlerin beğenisine çıktı.

Uyarı: Mercedes'in belirlediği 'Satış Fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Ancak markanın resmi web sitesinden alınan fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar nedeniyle değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • A 200 AMG - 3.222.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition  - 7.058.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Fiyat Listesi Mart 2026

  • CLA 220 4MATIC AMG  - 4.873.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • C 200 4MATIC AMG - 6.358.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 8.451.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 13.095.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQE Fiyat Listesi Mart 2026

  • EQE 280 AMG Elektrik - 5.930.500 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 6.775.500 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • E 180 Exclusive - 8.099.500 TL

  • E 180 AMG - 8.166.500 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 11.030.500 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 11.113.500 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 20.839.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Mart 2026

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 10.108.500 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 11.829.500 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - 21.035.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition  - 7.790.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Mart 2026

  • C 200 4MATIC All - Terrain - 6.002.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 8.574.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 13.179.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition - 7.481.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Mart 2026

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 8.389.000 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 13.692.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Mart 2026

  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 9.406.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQA Fiyat Listesi Mart 2026

  • EQA 250+ Night Edition - 4.345.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • GLA 200 AMG - 4.619.500 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLB Fiyat Listesi Mart 2026

  • GLB 200 Progressive - 4.586.000 TL 

  • GLB 200 AMG - 4.823.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Mercedes GLC Fiyat Listesi Mart 2026

  • GLC 180AMG - 6.957.500 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 9.241.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 10.219.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 14.694.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Mart 2026

  • GLC 180 Coupé AMG - 7.341.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 10.672.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 15.295.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • G 450 d Heritage - 22.017.000 TL 

  • G 500 Heritage - 23.436.000 TL

  • G 580 Heritage - 15.671.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 30.448.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 14.064.600 TL

(Model Yılı: 2025)

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 16.772.500 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 27.820.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 16.675.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 28.640.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 33.191.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 30.378.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Mart 2026

  • Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - 38.034.000 TL

(Model Yılı: 2026)

