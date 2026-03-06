onedio
AFAD Duyurdu: Antalya’da Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 08:51 Son Güncelleme: 06.03.2026 - 09:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama göre; saat 08.35’te Antalya Kaş’ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
