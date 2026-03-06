onedio
Emeklilerin Bayram İkramiyesinde Yeni Formül Masada: Emekli İkramiyelerinde 'Gelir Testi' Dönemi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 09:25

Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini gerekçe göstererek bayram ikramiyelerine zam vizesi vermemesi, emekli ödemelerinde köklü bir sistem değişikliğini gündeme taşıdı. Yeni dönemde ikramiyelerin genel bir ödeme olmaktan çıkarılıp, sadece düşük gelirli emeklilere yönelik 'sosyal destek' şeklinde verilmesi planlanıyor.

Hükümet, artan emekli sayısı ve bütçe üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla bayram ikramiyeleri için yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı.

2018 yılından bu yana tüm emeklilere eşit şekilde ödenen bayram harçlıkları, mevcut ekonomik tabloda 'adaletsiz' bulunduğu gerekçesiyle masaya yatırıldı. Özellikle EYT düzenlemesiyle birlikte emekli sayısının 17 milyonu aşması, en küçük bir artışın bile hazineye milyarlarca liralık ek yük getirmesi bu radikal kararın en büyük itici gücü oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yüksek maaş alan ve maddi durumu yerinde olan emekliler ile sadece emekli aylığıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar aynı kategoride değerlendirilmeyecek. İktidar kanadında, yüksek gelirli bir eski milletvekili veya iş insanı ile en düşük sınırdan maaş alan bir işçi emeklisinin aynı tutarda ikramiye almasının hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu savunuluyor. Bu kapsamda, ikramiye sisteminin tamamen revize edilerek, kısıtlı kaynakların doğrudan en alt gelir grubundaki gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarılması hedefleniyor.

Bu yıl için beklenen zam taleplerinin ekonomi yönetimi tarafından reddedilmesiyle birlikte, ikramiyelerin iki bayram toplamında 8 bin TL olarak kalması kesinleşti. Ancak gelecek dönemlerde yapılacak artışların sadece bu 'ihtiyaç sahibi' grubuna yansıtılması ve sistemin bu yönde kalıcı hale getirilmesi planlanıyor. Eğer bu formül hayata geçerse, belirli bir gelir seviyesinin üzerinde olan emekliler artık bayram ikramiyesi alamayacak, elde edilen tasarruf ise daha düşük maaşlı kesimin ikramiyelerini artırmak için kullanılacak.

