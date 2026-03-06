onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dolar, Türk Lirası Karşısında Tarihi Seviyeye Yükseldi: 1 Dolar 45 Liraya Yaklaştı!

Dolar, Türk Lirası Karşısında Tarihi Seviyeye Yükseldi: 1 Dolar 45 Liraya Yaklaştı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 09:57

Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması ve petrol fiyatlarının yükselmesi küresel piyasaları sarsarken dolar/TL kuru da tarihi bir seviyeye ulaştı. Dolar, 44,0780 lirayı görerek Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yedinci gününde bölgede gerilim artarken finansal piyasalarda da dalgalanma yaşandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yedinci gününde bölgede gerilim artarken finansal piyasalarda da dalgalanma yaşandı.

Türk Lirası karşısında son günlerde nispeten yatay bir seyir izleyen dolar, dört günlük direncini kırarak 44,0780 liraya kadar yükseldi. Böylece dolar/TL kuru tarihi zirvesini yenilemiş oldu.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, avro 51,2090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,2090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,9980, avronun satış fiyatı ise 51,1575 lira olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın