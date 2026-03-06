onedio
Kanun Sanatçısı Aytaç Doğan X'teki İspanya Türkiye Dostluğuna Katkıda Bulundu

Kanun Sanatçısı Aytaç Doğan X'teki İspanya Türkiye Dostluğuna Katkıda Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
06.03.2026 - 11:24

İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ve İsrail'e yönelik açıklamaları Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından bir süredir takdirle karşılanıyordu. Karşılıklı övgüler iki gündür videoların, jestlerin, editlerin, şakaların havada uçuştuğu bir akıma dönüştü. 

Kanun performanslarıyla ülke çapında ünlü olan sanatçı Aytaç Doğan da arenalarda çalınan ve Fenerbahçeli Marco Asensio'nun gol müziği olarak da statta çalınan ve halk arasında matador müziği olarak bilinen Espana Cani'yi kanunuyla çaldı.

Timeline'daki İspanyol dostlar performansı çok beğendi.

Timeline'daki İspanyol dostlar performansı çok beğendi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
