Kanun Sanatçısı Aytaç Doğan X'teki İspanya Türkiye Dostluğuna Katkıda Bulundu

İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ve İsrail'e yönelik açıklamaları Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından bir süredir takdirle karşılanıyordu. Karşılıklı övgüler iki gündür videoların, jestlerin, editlerin, şakaların havada uçuştuğu bir akıma dönüştü.

Kanun performanslarıyla ülke çapında ünlü olan sanatçı Aytaç Doğan da arenalarda çalınan ve Fenerbahçeli Marco Asensio'nun gol müziği olarak da statta çalınan ve halk arasında matador müziği olarak bilinen Espana Cani'yi kanunuyla çaldı.