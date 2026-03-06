Kanun Sanatçısı Aytaç Doğan X'teki İspanya Türkiye Dostluğuna Katkıda Bulundu

İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ve İsrail'e yönelik açıklamaları Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından bir süredir takdirle karşılanıyordu. Karşılıklı övgüler iki gündür videoların, jestlerin, editlerin, şakaların havada uçuştuğu bir akıma dönüştü.
Kanun performanslarıyla ülke çapında ünlü olan sanatçı Aytaç Doğan da arenalarda çalınan ve Fenerbahçeli Marco Asensio'nun gol müziği olarak da statta çalınan ve halk arasında matador müziği olarak bilinen Espana Cani'yi kanunuyla çaldı.
Timeline'daki İspanyol dostlar performansı çok beğendi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
