Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki Demet Akalın Polemiği Büyüdü

Güneş’in Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası İrem Derici ve Ece Seçkin’in devreye girmesiyle tartışma sosyal medyada adeta büyüdü.

Özellikle İrem Derici’nin Burcu Güneş’e yönelik “Sus ayol” yorumu gündeme bomba gibi düşerken, Burcu Güneş’ten gecikmeyen sert bir yanıt geldi. Güneş, Derici’ye hitaben yaptığı açıklamada saygı vurgusu yaparak 'Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç.

Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum.

Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz' ifadelerini kullandı.