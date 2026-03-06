onedio
Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki Demet Akalın Polemiği Büyüdü

Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki Demet Akalın Polemiği Büyüdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 13:24

Burcu Güneş’in İrem Derici’ye yönelik “Adımı ağzına almadan önce önünü ilikle, saygı duruşuna geç” sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Güneş ayrıca Derici’ye müzik kariyeri üzerinden de göndermelerde bulunarak yıllardır büyük müzisyenlerle çalıştığını söylemişti.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, gözler İrem Derici’nin verdiği yanıta çevrildi.

Türk pop müziğinin iki iddialı ismi Burcu Güneş ve Demet Akalın arasında başlayan polemik, kısa sürede bambaşka bir boyuta taşındı.

Güneş'in Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası İrem Derici ve Ece Seçkin'in devreye girmesiyle tartışma sosyal medyada adeta büyüdü.

Güneş’in Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası İrem Derici ve Ece Seçkin’in devreye girmesiyle tartışma sosyal medyada adeta büyüdü.

Özellikle İrem Derici’nin Burcu Güneş’e yönelik “Sus ayol” yorumu gündeme bomba gibi düşerken, Burcu Güneş’ten gecikmeyen sert bir yanıt geldi. Güneş, Derici’ye hitaben yaptığı açıklamada saygı vurgusu yaparak 'Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç.

Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum.

Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz' ifadelerini kullandı.

Sessiz kalmayan İrem Derici ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Burcu Güneş’e cevap verdi.

Derici paylaşımında şu sözleri kullandı:

Derici paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Kız sana n’oldu? Yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta.”

Açıklamalarına devam eden Derici, Burcu Güneş’e yönelik eleştirilerde bulundu:

“Dallamaya bak ya bi' de boyundan falan vurmaya çalışıyor milleti. Kızım bak sen yürek mi yedin ne b*k yedin bilmiyorum da ya kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm, hırsından kabız olursun. Kakalak seni.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
