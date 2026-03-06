onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Güneş'ten Demet Akalın’a Gündem Olan Sözler: “Rakip Olabilecek Seviyede Görmüyorum”

Burcu Güneş'ten Demet Akalın’a Gündem Olan Sözler: “Rakip Olabilecek Seviyede Görmüyorum”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 10:04

Türk pop müziğinin iki güçlü ismi arasında tansiyon yükseldi. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sanat, emek ve duruş konularında Akalın’ı kendine yakın görmediğini söyleyen Güneş’in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Burcu Güneş, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Burcu Güneş, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

“Biz Aşkı Meleklerden Çaldık”, “Sahilden” ve “Ay Şahit” gibi şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ünlü şarkıcı, bu kez meslektaşı hakkında yaptığı yorumla gündemde.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Akalın’ı sanat, emek ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini dile getirdi.

Burcu Güneş açıklamasında, “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.” sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sözlerinin gündem olmasının ardından Burcu Güneş, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak açıklamalarına açıklık getirdi. Emre Altuğ’un albüm lansmanına katıldığını ve gecenin sonunda magazin muhabirleriyle uzun bir röportaj gerçekleştirdiğini belirten Güneş, sözlerinin yalnızca tek bir kişiyi hedef almak amacıyla söylenmediğini ifade etti.

'Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor. Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın