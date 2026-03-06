Burcu Güneş'ten Demet Akalın’a Gündem Olan Sözler: “Rakip Olabilecek Seviyede Görmüyorum”
Türk pop müziğinin iki güçlü ismi arasında tansiyon yükseldi. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sanat, emek ve duruş konularında Akalın’ı kendine yakın görmediğini söyleyen Güneş’in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Burcu Güneş, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
Ünlü şarkıcı, Akalın’ı sanat, emek ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini dile getirdi.
