Hüznü Sanata Dönüştüren Kadın: Müziğin Efsanlerinde Bu Hafta Billie Holiday

Bazı sesler vardır, sadece şarkı söylemezler; size hayatın en karanlık köşelerini, yaşanmış en derin acıları ve hiç iyileşmeyecek yaraları anlatırlar. İşte o seslerin kraliçesi, cazın hüzünlü prensesi Billie Holiday, nam-ı diğer Lady Day...

Saçındaki beyaz gardenyasıyla sahneye çıktığında zamanı durduran bu kadının, cebinde sadece 70 cent ile veda ettiği o fırtınalı ömrüne yakından bakmaya hazır mısınız?