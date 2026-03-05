Bad Bunny’nin En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Toplanın çünkü son dönemin en çekişmeli Onedio anketi başlıyor! Derin bir nefes alın, Bad Bunny'nin o eşsiz sesi ve İspanyolca'sını hatırlayın... Çünkü Bad Bunny'nin gelmiş geçmiş en iyi şarkısını seçiyoruz. Hazırsak hadi bakalım, başlıyoruz!
Tek bir seçim hakkın var, iyi düşün... Bad Bunny'nin en iyi şarkısı sence hangisi?
