Türkiye Kupası'nda Üst Tura Çıkan Takımlar Belli Oldu: Erken Final İhtimali Var
Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan 8 takım netleşti.
Tek maç eleme sistemiyle oynanacak çeyrek final turunda seri başı ekipler sahasında mücadele edecek. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Bu gece oynanan son maçlar sonunda seri başı olan ve olmayan takımlar da belirlenmiş oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu gece oynanan maçlarla çeyrek finalistler belli oldu.
Üst tura çıkan takımlar şu şekilde oldu:
Seri başı olan ve olmayan takımlar ise şu şekilde sıralandı:
Erken final izleyebiliriz.
