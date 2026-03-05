onedio
Türkiye Kupası'nda Üst Tura Çıkan Takımlar Belli Oldu: Erken Final İhtimali Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 23:24

Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan 8 takım netleşti.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak çeyrek final turunda seri başı ekipler sahasında mücadele edecek. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Bu gece oynanan son maçlar sonunda seri başı olan ve olmayan takımlar da belirlenmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu gece oynanan maçlarla çeyrek finalistler belli oldu.

Bu gece oynanan dört maçın ardından Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yenen Gençlerbirliği ile Alanyaspor en iyi grup üçüncüsü olan iki takım olarak üst tura yükseldi. Bu sonuçlarla seri başı olan ve olmayan 8 takım da belli oldu.

Üst tura çıkan takımlar şu şekilde oldu:

- Galatasaray

- Beşiktaş

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Konyaspor

- Gençlerbirliği

- Samsunspor

- Alanyaspor

Seri başı olan ve olmayan takımlar ise şu şekilde sıralandı:

• Seri başı takımlar:

- Galatasaray

- Beşiktaş

- Samsunspor

- Konyaspor

• Seri başı olmayan takımlar:

- Trabzonspor

- Fenerbahçe

- Alanyaspor

- Gençlerbirliği

Erken final izleyebiliriz.

Seri başı takımın ev sahibi olacağı tek maç usulüyle oynanacak Çeyrek Final turunda Fenerbahçe seri başı olamadı ve seri başı olan rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'la eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
