İspanyollar Türklerin Avrupa'ya Vizesiz Girebilmeleri İçin İmza Kampanyası Başlattı
İki gündür sosyal medyada Türkiye İspanya dostluğu yaşanıyor. Belli durumlardaki politik tutumların ortak olması ve en önemlisi Akdenizlilik etkisiyle iki timeline karşılıklı düşman çatlatıyor. Dünden beri atılan adımlar somut bir kampanyaya dönüştü ve Shengen konusunda halihazırda dertli olan Türkler için change.org'da vize kolaylığı için imza kampanyası başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reddedilen vize başvuruları Türklerin dertli olduğu konulardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısı Türklere Schengen kolaylığı sağlanması için kampanya başlattı.
Kampanyaya şimdilik 95 imza atıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın