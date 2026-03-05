İspanyollar Türklerin Avrupa'ya Vizesiz Girebilmeleri İçin İmza Kampanyası Başlattı

Kampanyanın detayları şöyle;

Türkiye'den seyahat edenler, Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için Schengen vizesi başvurusu yaparken çok sayıda zorlukla karşılaşıyor. Şu anda süreç oldukça zahmetli; randevu bekleme süreleri uzun, bürokrasi aşırı ve vize verme kriterlerinde şeffaflık eksikliği mevcut. Bu engeller, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal alışveriş fırsatlarını önemli ölçüde sınırlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre, yalnızca 2022 yılında Türk başvuru sahiplerinin Schengen vize başvurularının yaklaşık %10'u reddedildi; bu, AB'nin komşu ülkeleri arasında en yüksek ret oranlarından biri. Bu durum sadece başvuru sahiplerini hayal kırıklığına uğratmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Schengen Bölgesi üye ülkeleri arasındaki turizmin ve ikili ilişkilerin güçlenmesini de engelliyor.

Durumu iyileştirmek için aşağıdaki çözümleri öneriyoruz:

1. Vize başvurularını daha verimli bir şekilde işlemek için konsolosluklarda mevcut randevu sayısını artırmak. Bu, şu anda binlerce Türk vatandaşını etkileyen bekleme sürelerini azaltacaktır.

2. Özellikle kısa ve uzun süreli vize başvuruları için süreci daha erişilebilir hale getirmek amacıyla vize başvuru prosedürlerini ve gereksinimlerini basitleştirin.

3. Başvuru sahiplerinin olası ret nedenlerini daha iyi anlamaları ve gelecekteki başvurularını iyileştirebilmeleri için vize karar süreçlerinde şeffaflığı artırın.

Bu konuları ele alarak, Avrupa Birliği sadece Türk turistler için daha iyi bir deneyim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslar arasında kültürel ve ekonomik alışverişi de teşvik edecektir. Bu nedenle, Türkiye'den gelen turistler için daha erişilebilir ve misafirperver bir Schengen vize sistemi için bu dilekçeyi imzalamaya herkesi davet ediyoruz. Bu gerekli değişime katkıda bulunmak için şimdi imzalayın!