onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İspanyollar Türklerin Avrupa'ya Vizesiz Girebilmeleri İçin İmza Kampanyası Başlattı

İspanyollar Türklerin Avrupa'ya Vizesiz Girebilmeleri İçin İmza Kampanyası Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 15:29

İki gündür sosyal medyada Türkiye İspanya dostluğu yaşanıyor. Belli durumlardaki politik tutumların ortak olması ve en önemlisi Akdenizlilik etkisiyle iki timeline karşılıklı düşman çatlatıyor. Dünden beri atılan adımlar somut bir kampanyaya dönüştü ve Shengen konusunda halihazırda dertli olan Türkler için change.org'da vize kolaylığı için imza kampanyası başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reddedilen vize başvuruları Türklerin dertli olduğu konulardan.

Reddedilen vize başvuruları Türklerin dertli olduğu konulardan.

Hatta pek çok sanatçı, sporcu, iş ve bilim insanı bile vize engeline takılıp Avrupa kapısından geri dönebiliyor.

Son günlerde X'te yaşanan Türk İspanyol dostluğu ise somut bir kampanyaya dönüştü...

Bir X kullanıcısı Türklere Schengen kolaylığı sağlanması için kampanya başlattı.

Bir X kullanıcısı Türklere Schengen kolaylığı sağlanması için kampanya başlattı.

Kampanyayı 'Türk turistler için Schengen vizesini kolaylaştırmaları amacıyla İspanya ve AB'ye yönelik çevrimiçi bir kampanya başlattım. İspanyollar, bakalım binlerce imza toplayabilecek miyiz. Onlar, en çok engelle karşılaşan komşu ülkelerden biri.

Türkiye'den gelen turistler için Schengen vizelerini kolaylaştırın - Dilekçeyi imzalayın!' sözleriyle duyurdu.

Kampanyaya şimdilik 95 imza atıldı.

Kampanyaya şimdilik 95 imza atıldı.

Kampanyanın detayları şöyle;

Türkiye'den seyahat edenler, Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için Schengen vizesi başvurusu yaparken çok sayıda zorlukla karşılaşıyor. Şu anda süreç oldukça zahmetli; randevu bekleme süreleri uzun, bürokrasi aşırı ve vize verme kriterlerinde şeffaflık eksikliği mevcut. Bu engeller, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal alışveriş fırsatlarını önemli ölçüde sınırlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre, yalnızca 2022 yılında Türk başvuru sahiplerinin Schengen vize başvurularının yaklaşık %10'u reddedildi; bu, AB'nin komşu ülkeleri arasında en yüksek ret oranlarından biri. Bu durum sadece başvuru sahiplerini hayal kırıklığına uğratmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Schengen Bölgesi üye ülkeleri arasındaki turizmin ve ikili ilişkilerin güçlenmesini de engelliyor.

Durumu iyileştirmek için aşağıdaki çözümleri öneriyoruz:

1. Vize başvurularını daha verimli bir şekilde işlemek için konsolosluklarda mevcut randevu sayısını artırmak. Bu, şu anda binlerce Türk vatandaşını etkileyen bekleme sürelerini azaltacaktır.

2. Özellikle kısa ve uzun süreli vize başvuruları için süreci daha erişilebilir hale getirmek amacıyla vize başvuru prosedürlerini ve gereksinimlerini basitleştirin.

3. Başvuru sahiplerinin olası ret nedenlerini daha iyi anlamaları ve gelecekteki başvurularını iyileştirebilmeleri için vize karar süreçlerinde şeffaflığı artırın.

Bu konuları ele alarak, Avrupa Birliği sadece Türk turistler için daha iyi bir deneyim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslar arasında kültürel ve ekonomik alışverişi de teşvik edecektir. Bu nedenle, Türkiye'den gelen turistler için daha erişilebilir ve misafirperver bir Schengen vize sistemi için bu dilekçeyi imzalamaya herkesi davet ediyoruz. Bu gerekli değişime katkıda bulunmak için şimdi imzalayın!

Bakalım sık sık dile getirilen bu temenni gerçek olacak mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
6
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın