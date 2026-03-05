onedio
Altın Fiyatı Ne Olacak? Ekonomist Selçuk Geçer'den "Sakın Paniklemeyin" Uyarısı

Dilara Şimşek
05.03.2026 - 16:52

Dünya Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere kilitlendi. Petrol fiyatları hızla yükselirken güvenli liman olan altının ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından altın tahmininde bulundu. Yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulunan Geçer, 'Panik yaparsanız' kaybedersiniz ifadelerini kullandı. 

Ekonomist Selçuk Geçer, İsrail-ABD-İran savaşıyla dünyayı bekleyen senaryoyu anlattı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yatırımcıyı ve küresel piyasaları hareketlendirdi. Her daim yatırımcısına kazandırması nedeniyle 'güvenli liman' alını alan altında son durum merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından petrol ve altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Geçer, dünyayı bekleyen senaryoyu şu ifadelerle anlattı:

'Hem petrol fiyatları hem doğal gaz fiyatlarının daha yükselmesini aynı zamanda alternatif enerji fiyatlarının yükselmesini aynı zamanda alternatif enerji fiyatlarının kömür gibi onların da yükselmesini beraberinde getirecek. Faiz indirimi bir yana faiz artırımları bile konuşulmaya başlanabilir. Faiz indirimi olmadığı hatta arttırımın konuşulduğu bir ortamda büyüme ciddi anlamda sekteye uğrar. İşsizlik artar. Dünya büyük bir savaşın içinde ama aynı zamanda büyük ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerliyor.'

Altın fiyatı ne olacak? "Sakın paniklemeyin. Paniklediğiniz sürece zarar edersiniz."

Altın fiyatlarının temkinli ilerlediğini kaydeden Geçer, 'Bana göre altın çok doğru, çok düzgün çok haklı hareketler yapıyor' dedi. 

Yatırımcıya uyarıda bulunan Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Savaşla birlikte 5 bin 400 doları gördü. Bir yandan da tahvil piyasasına ve dolara yöneldiği için 5 bin doların altına sarkmaya çalıştı. Hatta 4 bin 980 dolarları gördü. Kendisini hızlı toparlayıp tekrar 5 bin 200 dolara yaklaştı.

Altın artık kendisini artık buralarda taban yaptı ve gelişmelere bağlı olarak yükselişini devam ettirecek.  Altın hafta sonu panik ortamı olduğu için herkes talep edip kuyumcularda satmak istemediği için gram altında 8 bin 500 TL fiyatı gördü. Sakın paniklemeyin. Paniklediğiniz sürece zarar edersiniz. Uzun vadeli beklerseniz her zaman getiri elde edersiniz.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.'

