Altın Fiyatı Ne Olacak? Ekonomist Selçuk Geçer'den "Sakın Paniklemeyin" Uyarısı
Dünya Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere kilitlendi. Petrol fiyatları hızla yükselirken güvenli liman olan altının ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından altın tahmininde bulundu. Yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulunan Geçer, 'Panik yaparsanız' kaybedersiniz ifadelerini kullandı.
Ekonomist Selçuk Geçer, İsrail-ABD-İran savaşıyla dünyayı bekleyen senaryoyu anlattı.
Altın fiyatı ne olacak? "Sakın paniklemeyin. Paniklediğiniz sürece zarar edersiniz."
