Altın Fiyatı Ne Olacak? Ekonomist Selçuk Geçer'den "Sakın Paniklemeyin" Uyarısı

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yatırımcıyı ve küresel piyasaları hareketlendirdi. Her daim yatırımcısına kazandırması nedeniyle 'güvenli liman' alını alan altında son durum merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından petrol ve altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Geçer, dünyayı bekleyen senaryoyu şu ifadelerle anlattı:

'Hem petrol fiyatları hem doğal gaz fiyatlarının daha yükselmesini aynı zamanda alternatif enerji fiyatlarının yükselmesini aynı zamanda alternatif enerji fiyatlarının kömür gibi onların da yükselmesini beraberinde getirecek. Faiz indirimi bir yana faiz artırımları bile konuşulmaya başlanabilir. Faiz indirimi olmadığı hatta arttırımın konuşulduğu bir ortamda büyüme ciddi anlamda sekteye uğrar. İşsizlik artar. Dünya büyük bir savaşın içinde ama aynı zamanda büyük ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerliyor.'