New York Belediye Başkanı Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon’u Programına Konuk Olacak
Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’un yeni bölümü için konuk olacak kişi açıklandı. YouTube’da yayınlanan bölümleriyle gündeme damga vurmayı başaran program şimdiden heyecanı artırdı. Oğuzhan Uğur, detayları Instagram hesabından paylaşarak duyuru yaptı. Gelin bizler de birlikte öğrenelim!
YouTube’da yayınladığı programlarıyla ünlenen Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon’un her yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Mevzular Açık Mikrofon’a konuk oluyor!
