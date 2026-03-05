onedio
New York Belediye Başkanı Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon’u Programına Konuk Olacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.03.2026 - 17:16

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’un yeni bölümü için konuk olacak kişi açıklandı. YouTube’da yayınlanan bölümleriyle gündeme damga vurmayı başaran program şimdiden heyecanı artırdı. Oğuzhan Uğur, detayları Instagram hesabından paylaşarak duyuru yaptı. Gelin bizler de birlikte öğrenelim!

YouTube’da yayınladığı programlarıyla ünlenen Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon’un her yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mevzular Açık Mikrofon son dönemlerin en çok izlenen tartışma programlarından. Bu nedenle yeni bölüm duyuruları için seyirciler anbean takibi bırakmıyor. Şimdiyse beklenen an geldi ve Oğuzhan Uğur Instagram hesabından programın yeni konuğu olacak ismi açıkladı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Mevzular Açık Mikrofon’a konuk oluyor!

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Zohran Mamdani yakında Mevzular Açık Mikrofon’da merak edilen tüm soruları yanıtlayacak. Oğuzhan Uğur duyuruyu şu sözlerle yaptı 👇

“Mevzular Açık Mikrofon New York şehrinin ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi konuk ediyor. Detaylı bilgi yakında. (Çekim New York şehrinde gerçekleşecektir.)”

