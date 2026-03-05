New York Belediye Başkanı Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon’u Programına Konuk Olacak

Mevzular Açık Mikrofon son dönemlerin en çok izlenen tartışma programlarından. Bu nedenle yeni bölüm duyuruları için seyirciler anbean takibi bırakmıyor. Şimdiyse beklenen an geldi ve Oğuzhan Uğur Instagram hesabından programın yeni konuğu olacak ismi açıkladı.