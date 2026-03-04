onedio
Türkiye'de Şubat Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Esra Demirci
04.03.2026 - 12:15 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 12:21

Şubat ayı boyunca Türkiye’de dijital platformlarda hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi ve filmler açıklandı.

İşte şubat ayında Türkiye’de dijital platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi ve filmler...

Türkiye'de şubat ayı boyunca en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu.

JustWatch, şubat ayında Türkiye'deki dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmleri derledi. Yayınlanan verilere göre Türkiye’de şubat ayında en çok izlenen dizi Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi olurken ikinci sırasında Spartacus: House of Ashur yer aldı. 

Şubat ayında en çok izlenen filmlere baktığımızda da Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi en çok izlenen film olarak karşımıza çıktı.

İşte Türkiye'de şubat ayında en çok izlenen dizi ve filmler:

En çok izlenen diziler:

Masumiyet Müzesi

Spartacus: House of Ashur

İlk ve Son

Prens

A Knight of the Seven Kingdoms

From

Eşref Rüya

The Walking Dead

Jujutsu Kaisen

House of the Dragon

En çok izlenen filmler:

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi

Yıkım Ekibi

Aquaman ve Kayıp Krallık

Geber Aşkım

Ağır İşçi

Sev Beni Sev Beni

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Günahkârlar

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

F1 Filmi

