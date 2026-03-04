Türkiye'de Şubat Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Şubat ayı boyunca Türkiye’de dijital platformlarda hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi ve filmler açıklandı.

İşte şubat ayında Türkiye’de dijital platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi ve filmler...

KAYNAK: JustWatch