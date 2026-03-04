Türkiye'de Şubat Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu
Şubat ayı boyunca Türkiye’de dijital platformlarda hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi ve filmler açıklandı.
İşte şubat ayında Türkiye’de dijital platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi ve filmler...
KAYNAK: JustWatch
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de şubat ayı boyunca en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Türkiye'de şubat ayında en çok izlenen dizi ve filmler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın