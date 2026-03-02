Sevgili İkizler, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulması, ev hayatındaki bir karmaşayı, iş hayatına taşıyabilir. Tam da bir raporu bitirirken, bir sunum tamamlarken ya da bir toplantıya hazırlanırken, evden gelen bir telefon ya da ailevi bir sorumluluk, tüm planlarını bir anda değiştirebilir. Bu durum, içinde bulunduğun dengesizliği çözemezsen, iş yerindeki odaklanma sorunun, senin için son derece önemli bir projenin başarısızlık riskine girmesine neden olabilir.

Gökyüzü bugün seni profesyonel hayatta 'az ama öz' konuşmaya ve sadece en acil işlere yönelmeye teşvik ediyor. Zira bugün, Merkür retrosunun günlerdir devam eden etkileri ile tutulma bir araya geliyor ve her şeyin birbirine karışmasına neden oluyor. Yine de tüm bunlar gözünü korkutmamalı. Sakince ilerleyerek her şeyi çözebilir, odaklanır ve öncelik sıralaması yaparsan başarıyı kucaklayabilirsin.

Aşk hayatında ise bugün, belki de partnerinle aynı evin içinde iki yabancı gibi hissetmene neden olan o eski konuyu tekrar gündeme getirebilirsin. Partnerinler arandaki sessizlik aslında sarsıcı bir yüzleşmenin habercisi olabilir. Şimdi bu düğümleri çözme, geçmişi geride bırakma ve sevgi ile bağlanma vakti. Ne dersin, sence de tutulma ile birlikte geçmişi geride bırakıp aşka sarılma zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…