Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında sıra dışı bir gelişmeye hazır olmalısın. Sözlerden çok, ses tonları ve bakışlar bugünün kahramanı olacak. Sevdiğin kişiyle arandaki iletişimde, sözcüklerin ötesine geçip ses tonunun inceliklerine kulak vermelisin. Onun neye ihtiyacı olduğunu, hangi duygularla dolup taştığını sadece ses tonundan anlayabileceksin.

Uzun ve karmaşık açıklamaları bir kenara bırak, sadece yanında olduğunu hissettir. Bu, aranızdaki güveni tazeleyecek ve aşkı daha da güçlendirecektir. Sevgi dolu bir dokunuş, bir bakış, bir tebessüm... İşte bugünün sihirli formülü bu! Akşam saatlerinde ise sessiz ve huzurlu bir birlikteliğin seni beklediğini bilmelisin.

Tabii eğer bekarsan, bugün bakışlarının gücünü kullanma zamanı! Kim bilir, belki de bir bakışınla birinin kalbini çalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…