Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor gibi görünüyor. İçindeki duyguların bir yanardağ misali kabardığını ve her an patlama noktasına geldiğini hissediyoruz. Ancak bu patlamayı dışarıya minik kıvılcımlar şeklinde yansıtıyorsun. Belki de bu kıvılcımların birer işaret olduğunu düşünüyorsun.

Fakat, belki de artık karşındaki kişiyi gizli gizli test etmek yerine içindeki bu aşkın karşılık bulmasını sağlayacak olan net soruyu sorma cesaretini göstermelisin. Belki de bu soru, gözlerinin içine bakarak alacağın tek bir cevapla, içindeki o fırtınayı dindirebilir. Hadi, bırak sevgi içinden taşsın, gerçek aşk için yürekler buluşsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…