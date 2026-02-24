onedio
25 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün durağan seyri enerjini biraz düşürebilir. Sürekli hareket halinde, enerjik ve yerinde duramayan ruhun ise bedeninin sesine kulak verebilir. Zihnindeki fırtınaları dindirmek için bedenini güçlendirecek ve köklenmeni sağlayacak yavaş esneme hareketlerine yönelmen iyi bir başlangıç olabilir. Bu hareketler, bedeninin yerçekimiyle kurduğu bağı hissetmeni sağlayacak ve sana daha önce hiç tatmadığın bir fiziksel güven duygusu da verecek.

Duruşunu dikleştirip adımlarını yere sağlam bastığında, içindeki o kaotik yorgunluk sihirli bir dokunuşla silinecek. Bu dönemde, enerjini dengelemek ve zihnindeki fırtınaları dindirmek için bedenini ve ruhunu bir bütün olarak ele almayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
