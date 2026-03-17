Oğuzhan Uğur Saygı1'in Canlı Yayınlanması İçin Netflix'le Görüştüklerini Açıkladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2026 - 00:51

Ünlü içerik üreticisi Oğuzhan Uğur ünlü sanatçıların şarkılarının başka sanatçılar tarafından seslendirildiği ve her serisi ayrı ilgi çeken Saygı1 ile ilgili bir gelişmeden söz etti. Katıldığı bir YouTube programında serinin Netflix'ten canlı yayınlanması için görüşmede olduklarından söz etti.

Oğuzhan Uğur'dan Saygı1 formatıyla ilgili yeni bir haber geldi.

Katıldığı bir YouTube yayınındaki 'Yani herkes Avrupa’da, Amerika’da acayip etkinlikleri izlerken, biz Türkiye’de Saygı 1’i yaptığımızda Hollanda’dan, İngiltere’den televizyon kanalları yayın hakkı istedi. Belki bu inşallah Twitter’a düşmez ama Netflix ile bunu görüşüyoruz mesela, bundan sonraki Saygı’ları canlı yayınlamakla alakalı vesaireyle.'  sözleriyle Netflix iddialarını doğruladı.

Format hem konser alanlarında hem de dijitalde büyük ilgi çekti.

2024'ün Haziran ayında Ceza ile başlayan seri, Kasım 2024'te Sertab Erener ile devam etti. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mor ve Ötesi'nin ardından bir senelik ara verilen format 2 Nisan 2026 tarihinde Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla devam edecek.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
