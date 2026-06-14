Türkiye’nin Dünya Kupası’na Yenilgiyle Başlaması Sosyal Medyada da Çok Konuşuldu

'Avustralya’da yetenekli ya da star topçu yok, fiziksel olarak çok güçlüler, defansları uzun boylu falan ok.

Peki Montella sen bunu bilmiyomuydun? Sen 1 hafta bunu analiz edip ne yapman gerektiğini çözemedin mi?

Tek şansları kontraatak, onu da mı çözemedin?

Ekibin de mi çözemedi?'