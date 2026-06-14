Türkiye’nin Dünya Kupası’na Yenilgiyle Başlaması Sosyal Medyada da Çok Konuşuldu
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Türkiye, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda çıktığı ilk maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî takımın, favori olarak çıktığı maçta gol dahi atamadan yenilmesi sosyal medyada da tepki çekti. Özellikle teknik direktör Montella’nın hem ilk 11 tercihleri hem de yaptığı oyuncu değişiklikleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.
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Tüm Türkiye’nin büyük merakla beklediği A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
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Sosyal medyada yaşanan "milli hayal kırıklığı" ile ilgili paylaşılar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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