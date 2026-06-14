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Türkiye’nin Dünya Kupası’na Yenilgiyle Başlaması Sosyal Medyada da Çok Konuşuldu

Türkiye’nin Dünya Kupası’na Yenilgiyle Başlaması Sosyal Medyada da Çok Konuşuldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 09:14
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Türkiye, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda çıktığı ilk maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî takımın, favori olarak çıktığı maçta gol dahi atamadan yenilmesi sosyal medyada da tepki çekti. Özellikle teknik direktör Montella’nın hem ilk 11 tercihleri hem de yaptığı oyuncu değişiklikleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

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Tüm Türkiye’nin büyük merakla beklediği A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Tüm Türkiye’nin büyük merakla beklediği A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Milliler, Avustralya karşısında zaman zaman iyi futbol oynasa da sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Yaşanan hayal kırıklığı sosyal medyaya da yansıdı. Teknik direktör Montella’nın hem ilk 11 tercihleri hem de oyuna müdahaleleri eleştirildi.

Sosyal medyada yaşanan "milli hayal kırıklığı" ile ilgili paylaşılar 👇

Sosyal medyada yaşanan "milli hayal kırıklığı" ile ilgili paylaşılar 👇
twitter.com

'24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş halkın sabah 7’de forvette izlediği adam Kerem aktürkoğlu. Allah bir daha hiçbir nesle nasip etmesin.'

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twitter.com

'Bu küçük çocuk, Türkiye'nin Avustralya'ya karşı Dünya Kupası açılış maçını kaybetmek üzere olması nedeniyle gözyaşlarına boğulmuş durumda.'

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twitter.com

'Kapalı savunmaya karşı forvete Kerem’le çıkmak intihar. Kerem’e de milli takıma da yazık.'

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twitter.com

'Montella bugün Avustralya’ya galibiyeti hediye etti. Milli Takımımızı sabote eder gibiydi. Kerem’i uzu savunmaların arasında inatla tuttu. Barış’la savunmayı meşgul edip kenarlardan yaya topu indirip Arda ve Hakan’ın şut denemeliydik. Merih yerine Ozan olmalıydı. Analizleri yetersiz, oyunun gidişatını önceki maçlarda da okuyamıyordu.

Montella’nın Milli Takımımız için yetersiz olduğunu herkes görmüş oldu. Söyledik kaç kez, buraya başka bir td ile gelmeliydik.

Hepimize geçmiş olsun.

İşimiz artık çok zor.'

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twitter.com

'Avustralya’da yetenekli ya da star topçu yok, fiziksel olarak çok güçlüler, defansları uzun boylu falan ok.

Peki Montella sen bunu bilmiyomuydun? Sen 1 hafta bunu analiz edip ne yapman gerektiğini çözemedin mi?

Tek şansları kontraatak, onu da mı çözemedin?

Ekibin de mi çözemedi?'

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twitter.com

'2-0 geridesin ve hamlelerin Mert Müldür / Salih Özcan..

Montella'nın anlaştığı bir kulüp mü var. Erken eleneyim de kamp dönemini mi kaçırmayayım diyor.

Bu maçta yaşanan saçmalıkları başka türlü açıklayamadım.'

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twitter.com

'Eyvah eyvah değişikliklere bak. Montella için skandal teknik adam performansı…'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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