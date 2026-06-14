Türkiye’nin Dünya Kupası Heyecanı Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda Böyle Takip Edildi

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A Milli Futbol Takımımız, tüm dünyanın merakla takip ettiği 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Milli heyecan, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda da dev ekranda yaşandı. Binlerce vatandaş, deniz kenarındaki antik tiyatroda kurulan dev ekrandan maçı takip etmek için toplandı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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A Milli Takımı
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı, Türkiye genelinde kurulan dev ekranlardan takip ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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