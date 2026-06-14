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Türkiye’nin Dünya Kupası Heyecanı Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda Böyle Takip Edildi

etiket Türkiye’nin Dünya Kupası Heyecanı Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda Böyle Takip Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 07:14

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A Milli Futbol Takımımız, tüm dünyanın merakla takip ettiği 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Milli heyecan, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda da dev ekranda yaşandı. Binlerce vatandaş, deniz kenarındaki antik tiyatroda kurulan dev ekrandan maçı takip etmek için toplandı.

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A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı, Türkiye genelinde kurulan dev ekranlardan takip ediliyor.

A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı, Türkiye genelinde kurulan dev ekranlardan takip ediliyor.

2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takımımızın maçları, ülke genelinde meydanlarda, antik tiyatrolarda ve stadyumlarda kurulan dev ekranlardan takip ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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