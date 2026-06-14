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Milli Takımın Yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’ın Yeni Saç Stili Gündem Oldu

etiket Milli Takımın Yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’ın Yeni Saç Stili Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 06:10
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Milli Takımın maça başlayacağı ilk 11 belli olurken, karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak Barış Alper Yılmaz’ın yeni saç stili de gündem oldu. Barış Alper, Milli Takımın son katıldığı Dünya Kupası olan 2002’ye damga vuran Ümit Davala’nın saç stilini hatırlattı.

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A Milli Futbol Takımımız için merakla beklenen büyük gün geldi.

A Milli Futbol Takımımız için merakla beklenen büyük gün geldi.

Avustralya karşısında maça ilk 11’de başlayacak Barış Alper Yılmaz’ın yeni saç stili ise maç başlamadan en çok konuşulan konulardan biri oldu. Barış Alper Yılmaz’ın saç stili, 2002 Dünya Kupası’na damga vuran Ümit Davala’nın saç modelini hatırlattı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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