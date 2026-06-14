Milli Takımın Yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’ın Yeni Saç Stili Gündem Oldu
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Milli Takımın maça başlayacağı ilk 11 belli olurken, karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak Barış Alper Yılmaz’ın yeni saç stili de gündem oldu. Barış Alper, Milli Takımın son katıldığı Dünya Kupası olan 2002’ye damga vuran Ümit Davala’nın saç stilini hatırlattı.
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14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
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A Milli Futbol Takımımız için merakla beklenen büyük gün geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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