Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

İsviçre, 17. dakikada Embolo ile 1-0 öne geçince farklı bir galibiyet havası esti. Ancak aranan ikinci gol bir türlü gelmedi. Katar pozisyon üretmekte zorlansa da kalecisiyle maça tutunmayı başardı. Maç bitecek derken 90+4'te sahneye Khoukhi çıktı ve maçı 1-1 bitiren golü attı.

Bu şok puan kaybı sonrası İsviçre sıralamada diğer grupta eşleşeceği takım sonrası çok daha büyük bir pişmanlık yaşabilir.