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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 00:35
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Dünya Kupası'nda iki maç daha oynandı. Isınma turları olarak görülen maçlarda İsviçre şok bir puan kaybı yaşadı. Bugün oynanacak 4 maç öncesinde oynanan bu iki maç tam manasıyla Dünya Kupası'na giriş maçları gibi hissettirdi.

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Amerika, resital izletti.

Amerika, resital izletti.

Ev sahibi ABD, evinde Paraguay'ı ağırladı. Misafir takım bu durumu biraz fazla sahiplenince ev sahibi ABD'nin resitalini izlemek zorunda kaldı.

ABD, devreyi 3-0 kapatarak fişi erken çekmeyi başardı. Paraguay, 73. dakikada Mauricio ile farkı ikiye düşürse de Reyna 90+8'de maçın skorunu belirledi: 4-1

Katar'dan büyük sürpriz.

Katar'dan büyük sürpriz.

İsviçre, 17. dakikada Embolo ile 1-0 öne geçince farklı bir galibiyet havası esti. Ancak aranan ikinci gol bir türlü gelmedi. Katar pozisyon üretmekte zorlansa da kalecisiyle maça tutunmayı başardı. Maç bitecek derken 90+4'te sahneye Khoukhi çıktı ve maçı 1-1 bitiren golü attı.

Bu şok puan kaybı sonrası İsviçre sıralamada diğer grupta eşleşeceği takım sonrası çok daha büyük bir pişmanlık yaşabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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