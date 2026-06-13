Dünya Kupası 2026'da İngiltere'ye Hırsızlık Şoku: Milli Takımın Eşyaları Çalındı!

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 Dünya Kupası L Grubu’nda yer alan İngiltere Milli Takımı hırsızlık şokuyla sarsıldı. Daily Mail’de yer alan habere göre oyuncuların kramponları ve takımın antrenman ekipmanları çalındı. Olayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre eşyalar, Florida'dan Kansas City'deki antrenman tesisine nakliye sırasında kayıplara karıştı.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk açıklamada “Yetkililer resmi bir açıklamada şunları belirtti: 'Bu akşam Kansas City'ye gelen takım aracından bazı eşyaların çalınmış olabileceği ihtimalini araştırıyoruz. Soruşturma devam ediyor” denildi.