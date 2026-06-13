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Dünya Kupası 2026'da İngiltere'ye Hırsızlık Şoku: Milli Takımın Eşyaları Çalındı!

etiket Dünya Kupası 2026'da İngiltere'ye Hırsızlık Şoku: Milli Takımın Eşyaları Çalındı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 11:39
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Dünya Kupası için ABD’de bulunan İngiltere Milli Takımı’nda hırsızlık şoku yaşandı. İlk maçına çıkmak için hazırlanan İngiltere Milli Takımı’nın ekipmanları çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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İngiltere Milli Takımı’na hırsızlık şoku.

İngiltere Milli Takımı’na hırsızlık şoku.

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 Dünya Kupası L Grubu’nda yer alan İngiltere Milli Takımı hırsızlık şokuyla sarsıldı. Daily Mail’de yer alan habere göre oyuncuların kramponları ve takımın antrenman ekipmanları çalındı. Olayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre eşyalar, Florida'dan Kansas City'deki antrenman tesisine nakliye sırasında kayıplara karıştı.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk açıklamada “Yetkililer resmi bir açıklamada şunları belirtti: 'Bu akşam Kansas City'ye gelen takım aracından bazı eşyaların çalınmış olabileceği ihtimalini araştırıyoruz. Soruşturma devam ediyor” denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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