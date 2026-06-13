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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Dünya Kupası Leopar Kombini Gündem Oldu

etiket Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Dünya Kupası Leopar Kombini Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 15:41
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi. Milli Takımın Dünya Kupası leopar kombini sosyal medyada gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Dünya Kupası için ABD'ye gitti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Dünya Kupası için ABD'ye gitti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi. Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.

K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

Milli Takımın leoparlı kombini sosyal medyada gündem oldu.

Milli Takımın leoparlı kombini sosyal medyada gündem oldu.

ABD'ye giriş yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın kombini gündem oldu. Leopar desenli ve leopar broşu takan kafile, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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