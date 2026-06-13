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Türkiye-Avustralya Maçı İçin Dev Ekran Kurulacak Noktalar Belli Oldu

etiket Türkiye-Avustralya Maçı İçin Dev Ekran Kurulacak Noktalar Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 14:12
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A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Tarihi mücadelede Türkiye, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü TSİ 07.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde birçok belediye de taraftarlar için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde kurulacak dev ekranlarla milli maç heyecanı meydanlara taşınacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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