Türkiye-Avustralya Maçı İçin Dev Ekran Kurulacak Noktalar Belli Oldu

A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Tarihi mücadelede Türkiye, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü TSİ 07.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde birçok belediye de taraftarlar için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde kurulacak dev ekranlarla milli maç heyecanı meydanlara taşınacak.