Türkiye-Avustralya Maçı İçin Dev Ekran Kurulacak Noktalar Belli Oldu
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A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Tarihi mücadelede Türkiye, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü TSİ 07.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde birçok belediye de taraftarlar için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde kurulacak dev ekranlarla milli maç heyecanı meydanlara taşınacak.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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A Milli Takımı
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Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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