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Arda Güler Hayranlığıyla Bilinen Rus Model Svetlana Alekseeva Türk Taraftarlarla Meşale Yakıp Dans Etti

etiket Arda Güler Hayranlığıyla Bilinen Rus Model Svetlana Alekseeva Türk Taraftarlarla Meşale Yakıp Dans Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 08:30

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Milli takım coşkusu sınırları aşmaya ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri tek bir çatı altında toplamaya tam gaz devam ediyor. Sahadaki mücadelemiz kadar tribünlerdeki ve sokaklardaki taraftar desteği de uluslararası arenada büyük yankı uyandırıyor.

Arda Güler hayranlığıyla bilinen ünlü Rus model Svetlana Alekseeva, Türkiye'ye olan desteğini göstermek adına soluğu Vancouver Stadyumu'nda aldı. Ünlü modelin Türk taraftarların arasına karışarak coşkuya katıldığı anlar beğeni topladı.

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Kanada'da Türk rüzgarları eserken taraftarların coşkulu kalabalığına dahil olan Svetlana Alekseeva, pembe duman fişeği ve üzerine sardığı Türk bayrağıyla kalabalık arasında yabancılık çekmedi.

Kanada'da Türk rüzgarları eserken taraftarların coşkulu kalabalığına dahil olan Svetlana Alekseeva, pembe duman fişeği ve üzerine sardığı Türk bayrağıyla kalabalık arasında yabancılık çekmedi.

Çalan marşlara ve tezahüratlara dans ederek eşlik eden Rus model, Türk insanının o meşhur enerjisine ve samimiyetine saniyeler içinde ayak uydurmayı başardı. Meydanı dolduran yüzlerce kırmızı-beyazlı taraftarın tezahüratları stadyum çevresini adeta bir festival alanına çevirirken, Alekseeva'nın bu içten ve enerjik desteği çevredekilerden büyük alkış topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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