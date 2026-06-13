Tarafları Belli! ABD'li Çocukların Dünya Kupası Yorumu ABD'lileri Kızdırdı

Gençlerden biri, Türkiye futbol takımında çok daha fazla süperstar olduğunu ve Amerikan futbolunun henüz o seviyede olmadığını iddia ederek arkadaş grubunu da arkasına aldı. Hatta içlerinden bir diğeri, Amerika'nın futbol yeteneğinin gerilediğini ve Türkiye karşısında pek şansları olmadığını savunarak işi daha da ileri boyuta taşıdı. Amerika'nın belki bir gol atabileceğini ama maçı kazanmasının imkansız olduğunu söyleyen çocukların bu aşırı net ve iddialı futbol analizi, özellikle Türk izleyicilerin beğenisini topladı.