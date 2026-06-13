Tarafları Belli! ABD'li Çocukların Dünya Kupası Yorumu ABD'lileri Kızdırdı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZZiiG...
Bildiğiniz üzere şu günlerde tüm dünyada bir futbol coşkusu yaşanıyor. Pek çok ülke Dünya Kupası maçlarını heyecanla takip ediyor. Ülkemiz de uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda ter dökecek. Hatta ilk maçımıza saatler kaldı. Şimdiden pek çok kişi saatini ayarladı ve maç için erkenden uyanmaya hazır.
'erendoguoglu' isimli içerik üreticisi Amerikalı çocuklara Dünya Kupası tahminlerini sordu. 'Türkiye mi ABD mi?' sorusuna verdikleri yanıt ABD'lileri kızdırdı.
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Röportajı gerçekleştiren sunucunun "Türkiye mi, Amerika mı?" sorusu üzerine Amerikalı çocukların neredeyse söz birliği etmişçesine Türkiye'yi favori göstermesi izleyenleri şaşırttı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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