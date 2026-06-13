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Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta? Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

etiket Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta? Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 16:14
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Brezilya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası C Grubu Brezilya - Fas maçına dair detaylar.

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Brezilya - Fas Maçı Ne Zaman?

Brezilya - Fas Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda oynanacak Brezilya - Fas karşılaşması, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

Turnuvanın grup aşamasındaki kritik karşılaşmalardan biri olarak gösterilen mücadelede iki takım da sahaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta?

Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta?

Brezilya - Fas maçı Türkiye Saatiyle (TSİ) 01.00’de başlayacak. 

Brezilya - Fas Maçı Nerede Oynanacak?

New York New Jersey Stadı’nda oynanacak karşılaşmada futbolseverler, C Grubu’ndaki dengeleri etkileyecek mücadeleyi yakından takip edecek.

Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda?

Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda?

Brezilya - Fas karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi yönetecek hakem kadrosu ise FIFA tarafından maç saatinden önce açıklanacak.

Brezilya - Fas Maçı Muhtemel 11’ler

Brezilya - Fas Maçı Muhtemel 11’ler

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wendell, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, Adli, En-Nesyri.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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