Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta? Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Brezilya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası C Grubu Brezilya - Fas maçına dair detaylar.