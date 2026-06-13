Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta? Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
Peki Brezilya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası C Grubu Brezilya - Fas maçına dair detaylar.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya - Fas Maçı Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya - Fas Maçı Saat Kaçta?
Brezilya - Fas Maçı Hangi Kanalda?
Brezilya - Fas Maçı Muhtemel 11’ler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın