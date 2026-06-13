İstanbul Trafiği Pes Dedirtti: Arabalar Yatakhaneye Döndü!
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İstanbul'da yaşamanın, hele ki her sabah işe gitmenin ne büyük bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Oksijen Gazetesi'nin bu haftaki sayısında (12-18 Haziran 2026) Mine Şenocaklı'nın hazırladığı haber, durumun artık bambaşka bir boyuta geçtiğini gözler önüne seriyor. Kumburgaz'dan, Sultanbeyli'den çıkıp Maslak ve Levent plazalarına ulaşmaya çalışan binlerce kişi, trafiğe takılmamak için öylesine inanılmaz bir çözüm bulmuş ki, sokaklar yatakhaneye döndü.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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