İstanbul Trafiği Pes Dedirtti: Arabalar Yatakhaneye Döndü!

Evet, yanlış duymadınız. Oksijen gazetesindeki haberin en vurucu yanlarından biri de bu. İnsanlar işe gitmek için ütülü gömleklerini, şık döpiyeslerini giyiyor ama sonra gidip arabanın şoför koltuğunda iki büklüm uyuyorlar. Arabasında yastık ve battaniye bulunduranlar bile var!

'Kışın Kontağı Kapatmadan Uyuyoruz'

Havalar güzelken camı hafif aralayıp kestirmek tamam da, ya kışın? Oksijen'e konuşan Esra Hanım durumu şöyle özetliyor: Isınmak için arabayı çalışır vaziyette bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani kışın arabada uyuyan beyaz yakalının benzini de boşa akıyor.

Ayrıca, arabada kitap okuyanlar da var dizi izleyenler de! Yani İstanbul'da arabalar artık sadece birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda yatak odası, kütüphane ve sinema salonu!