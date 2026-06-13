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Yaşam
İstanbul Trafiği Pes Dedirtti: Arabalar Yatakhaneye Döndü!

İstanbul Trafiği Pes Dedirtti: Arabalar Yatakhaneye Döndü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 15:38
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İstanbul'da yaşamanın, hele ki her sabah işe gitmenin ne büyük bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Oksijen Gazetesi'nin bu haftaki sayısında (12-18 Haziran 2026) Mine Şenocaklı'nın hazırladığı haber, durumun artık bambaşka bir boyuta geçtiğini gözler önüne seriyor. Kumburgaz'dan, Sultanbeyli'den çıkıp Maslak ve Levent plazalarına ulaşmaya çalışan binlerce kişi, trafiğe takılmamak için öylesine inanılmaz bir çözüm bulmuş ki, sokaklar yatakhaneye döndü. 

Kimse yastıksız yola çıkmıyor! 

Kaynak: Oksijen'den Mine Şenocaklı'nın Haberi

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Yastıklarını Alıp Sabahın 5'inde Yollara Düşüyorlar!

Yastıklarını Alıp Sabahın 5'inde Yollara Düşüyorlar!

Trafikte saatlerini harcamamak için sabahın karanlığında yola çıkmak artık tek çare olmuş. İnsanlar sabah 5'te evden fırlayıp 6'da şirketin önüne varıyor. Sonrası mı? 

Mesai başlayana kadar arabada derin bir uyku! Mine Şenocaklı'nın kaleminden aktarıldığı üzere, Levent ve Maslak sokakları sabahın 6'sında içinde uyuyan insanlarla dolu araçlarla dolup taşıyor.

Jilet Gibi Takım Elbise, Arka Koltukta Bir Battaniye

Jilet Gibi Takım Elbise, Arka Koltukta Bir Battaniye

Evet, yanlış duymadınız. Oksijen gazetesindeki haberin en vurucu yanlarından biri de bu. İnsanlar işe gitmek için ütülü gömleklerini, şık döpiyeslerini giyiyor ama sonra gidip arabanın şoför koltuğunda iki büklüm uyuyorlar. Arabasında yastık ve battaniye bulunduranlar bile var!

'Kışın Kontağı Kapatmadan Uyuyoruz'

Havalar güzelken camı hafif aralayıp kestirmek tamam da, ya kışın? Oksijen'e konuşan Esra Hanım durumu şöyle özetliyor: Isınmak için arabayı çalışır vaziyette bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani kışın arabada uyuyan beyaz yakalının benzini de boşa akıyor. 

Ayrıca, arabada kitap okuyanlar da var dizi izleyenler de! Yani İstanbul'da arabalar artık sadece birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda yatak odası, kütüphane ve sinema salonu!

Uykusuzluğun Yanında İşin Bir de Maddi Boyutu Var!

Uykusuzluğun Yanında İşin Bir de Maddi Boyutu Var!

Kuzey Marmara Otoyolu ve benzin masrafı günlük 600 lirayı bulurken, Maslak-Levent hattında otopark ücretleri tam gün için 500 TL'ye dayanmış. Görünen o ki İstanbul'da trafik, uykusuz ve ulaşım masrafları beyaz yakalıyı bir hayli yormuş durumda!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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