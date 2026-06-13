2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak? Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin aylar süren emeğinin sonucunu alacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından öğrenciler ve veliler için en az sınavın kendisi kadar stratejik olan bekleyiş ve tercih süreci başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları ve güncel MEB verileri ışığında LGS sonrası yol haritanız: