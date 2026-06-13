2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak? Tercihler Ne Zaman Başlayacak?
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Milyonlarca öğrencinin aylar süren emeğinin sonucunu alacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından öğrenciler ve veliler için en az sınavın kendisi kadar stratejik olan bekleyiş ve tercih süreci başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?
İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları ve güncel MEB verileri ışığında LGS sonrası yol haritanız:
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Milli Eğitim Bakanı'nın LGS Açıklamaları ve Sınav İstatistikleri
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2026 LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı mı?
2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Nereden Sorgulanacak?
2026 LGS Tercihleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Dönemleri Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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