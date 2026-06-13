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2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak? Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak? Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Sınav MEB LGS
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 13:29
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Milyonlarca öğrencinin aylar süren emeğinin sonucunu alacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından öğrenciler ve veliler için en az sınavın kendisi kadar stratejik olan bekleyiş ve tercih süreci başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman yapılacak? 

İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları ve güncel MEB verileri ışığında LGS sonrası yol haritanız:

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Milli Eğitim Bakanı'nın LGS Açıklamaları ve Sınav İstatistikleri

Milli Eğitim Bakanı'nın LGS Açıklamaları ve Sınav İstatistikleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı öncesi yaptığı açıklamalara göre, bu yılki LGS çok büyük bir organizasyonla tamamlandı. Bakan Tekin'in paylaştığı önemli detaylar şöyle:

  • Katılımcı Sayısı: Sınava bu yıl 1 milyon 226 bin 580 öğrenci başvurdu ve öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'i sınava katılım sağladı. Sınav yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 merkezde (toplam 4 bin 255 okul ve 64 bin 737 salonda) gerçekleştirildi.

  • Yeni Uygulama (Beslenme Paketi): Bu yıl ilk kez öğrencilere sınav esnasında beslenme paketi dağıtıldı. Başvuru esnasında talebi alınan 924 bin 191 öğrenciye kuru meyveli yulaf, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketler verildi. Paketi talep etmeyenlere ise sadece su ikram edildi. Öğrenciler, olası alerji risklerine karşı paket tercihine göre ayrı salonlarda sınava alındı.

2026 LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı mı?

2026 LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı mı?

Sınavın bitmesinin ardından öğrencilerin netlerini hesaplayabilmesi için MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açmaktadır. Bu yüzden soruların ve cevap anahtarlarının 12 Haziran'da saat 14.00 ile 15.00 arasında açıklanması beklenmektedir.

Sayısal ve sözel bölüme ait tüm soruların resmi cevap anahtarına MEB'in meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden PDF formatında ulaşabilirsiniz.

2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Nereden Sorgulanacak?

2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Nereden Sorgulanacak?

LGS takviminin en önemli durağı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. MEB'in yayımladığı takvime göre sonuç bekleyişi Temmuz ayında sona erecek. Bakan Tekin'in de bizzat teyit ettiği tarih ise şu şekilde: 

  • Açıklanma Tarihi: LGS sonuçları, 10 Temmuz tarihinde resmi olarak açıklanacak.

LGS Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Öğrencilere ait sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek! Adaylar, belirtilen tarihten itibaren sınav sonuçlarını TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileriyle www.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

2026 LGS Tercihleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

2026 LGS Tercihleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından öğrencilerin lise tercih maratonu başlayacak. Kılavuza göre tercih süreciyle ilgili detaylar şu şekilde:

  • Tercih Tarihleri: Lise tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Tercih Süreci: Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Yapılan tercih listelerinin mutlaka öğrencinin kayıtlı olduğu (veya herhangi bir) ortaokul müdürlüğüne giderek onaylatılması zorunludur.

  • Pansiyonlu Okullar İçin Yeni Karar: MEB'in yeni uygulamasına göre pansiyonu bulunan okullarda konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacak. Bu yeni durum da doğrudan tercih sürecindeki listelere yansıyacak.

Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Dönemleri Ne Zaman?

Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Dönemleri Ne Zaman?

Tercihlerin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kontenjanların ilanı büyük önem taşıyor.

  • Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: Tercih sonuçları ve okulların boş kontenjanları 5 Ağustos tarihinde e-Okul ve MEB'in resmi sitesi üzerinden duyurulacak.

  • Nakil Dönemi Başvuruları: İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 5 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercihlerde Puan mı Önemli, Yüzdelik Dilim mi?

Arama motorlarında ve lise tercih forumlarında en sık yapılan hatalardan biri sadece sınava ve alınan puana odaklanmaktır. Sınavın zorluk derecesi her yıl değiştiği için puanlar dalgalanabilir. Ancak liselere yerleşmede asıl belirleyici unsur yüzdelik dilimdir.

Tercih döneminde listenizi oluştururken puanlardan ziyade MEB'in yayımlayacağı kılavuzdaki güncel yüzdelik dilimleri dikkate almanız en doğru strateji olacaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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