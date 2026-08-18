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Üniversite Var, Öğrenci Yok mu? 2026 YKS Sonuçlarının Anlattığı Büyük Dönüşüm

etiket Üniversite Var, Öğrenci Yok mu? 2026 YKS Sonuçlarının Anlattığı Büyük Dönüşüm

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
18.08.2026 - 23:38
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Devlet üniversiteleri doldu, vakıflarda 35 bin 706, KKTC’de 6 bin 458 kontenjan boş kaldı. Peki bu tablo bize ne söylüyor?

Kayhan Karlı  |  18 Ağustos 2026

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Her yıl olduğu gibi ilk refleks yine sıralamalara, taban puanlara ve “hangi bölüm kaçla kapattı?” sorusuna yöneldi. Oysa bu yıl asıl hikâye başka yerde.

Rakamların söylediği şey oldukça net: Türkiye’de üniversite talebi bitmiyor; fakat öğrenci artık her üniversiteye, her programa ve her fiyata razı değil.

İlk yerleştirmede örgün yükseköğretimde toplam 45 bin 33 kontenjan boş kaldı. Fakat bu boşlukların dağılımı, yükseköğretimin geleceği açısından toplam sayıdan çok daha önemli.

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45 bin boş kontenjan var ama asıl mesele nerede boş kaldığı

45 bin boş kontenjan var ama asıl mesele nerede boş kaldığı

Boş kontenjanların yaklaşık yüzde 79’u vakıf üniversitelerinde. Devlet üniversitelerinde ise 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’si doldu. Başka bir ifadeyle devlet üniversitelerinin doluluk oranı yaklaşık yüzde 99,52.

Devlet üniversiteleri neden neredeyse tamamen doldu?

Bu sonuç kolayca “devlet üniversitelerine olağanüstü talep var” diye okunabilir. Kısmen doğru. Ama eksik.

YÖK son yıllarda kontenjanları ciddi biçimde aşağı çekti. 2023-2025 döneminde toplam yükseköğretim kontenjanı yaklaşık 246 bin azaltıldı. Dolayısıyla bugünkü yüksek doluluk yalnızca talebin değil, daha kontrollü arzın da sonucu.

Yine de ekonomik gerçekliği görmezden gelemeyiz. Türkiye’de bir ailenin üniversite tercihi artık akademik olduğu kadar ekonomik bir karar. Barınma, ulaşım ve yaşam maliyetlerinin yanına yüksek öğrenim ücretleri eklendiğinde devlet üniversitesi çok daha güçlü bir seçenek hâline geliyor.

Bu nedenle yüzde 99,52 doluluk oranını tek başına bir “kalite zaferi” olarak okumak acelecilik olur. İnsanlık rakamları seviyor; rakamların neyi sakladığını sormayı biraz daha az seviyor.

Vakıf üniversitelerinde asıl soru: Fiyat değil, değer

Vakıf üniversitelerinde asıl soru: Fiyat değil, değer

2026 tablosunun en çarpıcı bölümü vakıf üniversiteleri. 176 bin 80 örgün kontenjanın 35 bin 706’sı boş kaldı. Yaklaşık her beş kontenjandan biri öğrenci bulamadı.

Üstelik burada önemli bir nüans var: 2025’te vakıf üniversitelerinde 44 bin 412 kontenjan boş kalmış, doluluk yaklaşık yüzde 76,6’ya gerilemişti. 2026’da boş kontenjan 35 bin 706’ya düşerken doluluk yaklaşık yüzde 79,7’ye yükseldi. Yani vakıf cephesinde geçen yıla göre kısmi bir toparlanma var. Fakat devlet-vakıf arasındaki yaklaşık 20 puanlık doluluk farkı hâlâ devasa.

Bu tabloyu “vakıf üniversiteleri tercih edilmiyor” diye okumak da yanlış. Öğrenci iyi üniversiteden kaçmıyor. Öğrenci, ödediği bedelin karşılığını göremediği üniversiteden kaçıyor.

Bugünün velisi ve öğrencisi artık dört yıllık toplam maliyeti zihninde hesaplıyor ve çok basit bir soru soruyor: Bu yatırımın sonunda ne elde edeceğim?

İşte üniversitelerin cevaplamak zorunda olduğu soru bu. Kampüs, bina, reklam filmi ve parlak broşür artık tek başına ikna etmiyor. Akademik itibar, güçlü öğretim kadrosu, uluslararası ağ, sektör bağlantıları, staj, mezun istihdamı ve kariyer getirisi daha görünür hâle geliyor.

Vakıf üniversiteleri arasında da yeni bir sınıfsallaşma oluşuyor

Vakıf üniversiteleri arasında da yeni bir sınıfsallaşma oluşuyor

Türkiye’de tek bir vakıf üniversitesi pazarı yok. Üst düzey akademik itibara ve güçlü markaya sahip kurumlarla, esas rekabet aracını burs ve ücret indirimi üzerine kuran kurumlar giderek birbirinden ayrışıyor.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda “vakıf mı devlet mi?” sorusundan daha anlamlı soru şu olacak: Hangi üniversite gerçekten değer üretiyor?

Markası güçlü kurumlar yüksek başarı sıralarından öğrenci çekmeye devam ederken, orta ve alt segmentteki birçok vakıf üniversitesi burs oranlarını artırmak, programlarını yeniden yapılandırmak ve öğrenciye somut kariyer değeri sunmak zorunda kalacak.

Kontenjan doldurmak artık yalnızca bir pazarlama problemi değil. Bir iş modeli ve akademik sürdürülebilirlik problemi.

KKTC üniversitelerinde kırmızı ışık yanıyor

KKTC üniversitelerinde tablo daha sert. 18 bin 13 kontenjanın yalnızca 11 bin 555’i doldu; 6 bin 458 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 64,15.

Dahası, 2025’te KKTC üniversitelerinin doluluk oranı yaklaşık yüzde 68,1’di. Yani 2026’da gerileme devam etti. Kontenjan 17 bin 17’den 18 bin 13’e çıkarken yerleşen öğrenci sayısı 11 bin 587’den 11 bin 555’e hafifçe düştü.

Bu, basit bir tercih dalgalanması olarak görülemeyecek kadar açık bir arz-talep sinyali: Kontenjan artıyor, Türkiye’den gelen öğrenci talebi aynı ölçüde büyümüyor.

KKTC üniversiteleri açısından önümüzdeki dönemde yalnızca daha fazla öğrenci bulmak değil; maliyet, akademik itibar, diploma değeri, barınma, ulaşım ve mezuniyet sonrası kariyer olanakları üzerinden bütün değer önerisini yeniden kurmak gerekecek.

2025’ten 2026’ya tablo bize ne anlatıyor?

2025’ten 2026’ya tablo bize ne anlatıyor?

Bu karşılaştırma önemli. Çünkü 2026 sonuçları bir “her yerde kriz” tablosu değil. Daha seçici ve parçalı bir yükseköğretim piyasası ortaya çıkıyor.

Devlet üniversiteleri neredeyse tam doluluğunu koruyor. Vakıflar geçen yılki sert düşüşten bir miktar toparlanıyor ama devletin çok gerisinde. KKTC ise talep kaybını henüz durdurabilmiş görünmüyor.

Üniversite diploması artık tek başına ürün değil

Türkiye uzun yıllar boyunca yükseköğretimde nicelik üzerinden büyüdü. Yeni üniversiteler açıldı, kontenjanlar artırıldı, yükseköğretime erişim genişledi.

Bu dönemin tarihsel bir işlevi vardı. Fakat şimdi başka bir eşiğe geldik.

Artık soru “Kaç üniversitemiz var?” değil.

“Bu üniversiteler öğrencinin hayatına ne katıyor?”

Bir diploma için dört yıl, ciddi bir aile bütçesi ve genç bir insanın en değerli yılları harcanıyorsa, üniversitenin bunun karşılığını açıklayabilmesi gerekir.

Öğrenci yalnızca diploma istemiyor. Yetkinlik, çevre, deneyim, uluslararası hareketlilik, iş fırsatı ve anlamlı bir gelecek istiyor.

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra ne olacak?

2026 sonuçları önümüzdeki birkaç yıl için beş güçlü sinyal veriyor:

1. Devlet üniversitelerine talep, ekonomik koşullar sürdükçe güçlü kalacak.

2. Vakıf üniversitelerinde marka ve kalite ayrışması hızlanacak. Bazı kurumlar büyürken bazıları küçülmek, program kapatmak veya yeni ortaklık modellerine yönelmek zorunda kalabilir.

3. Burs ve fiyat rekabeti daha da sertleşecek. Ancak indirim tek başına çözüm olmayacak; öğrenci fiyat kadar mezuniyet sonrası getiriyi de sorgulayacak.

4. Üniversite markası ile bölüm markası birlikte önem kazanacak. Aynı bölümün farklı üniversitelerde yarattığı kariyer değeri arasındaki fark daha görünür olacak.

5. KKTC yükseköğretiminin mevcut büyüme modeli ciddi biçimde yeniden düşünülmek zorunda kalacak.

Asıl sınava şimdi üniversiteler giriyor

YKS yıllardır gençlerin sınavı olarak anlatılıyor.

Belki de artık biraz tersinden bakmanın zamanı.

2026 sonuçları gösteriyor ki sınava yalnızca öğrenciler girmiyor. Üniversiteler de giriyor.

Öğrencinin önünde yüzlerce kurum, binlerce program ve giderek daha ağır bir ekonomik karar var. Bu ortamda öğrenciye “Bizi seç” demek yetmiyor. Üniversitenin neden seçilmesi gerektiğini kanıtlaması gerekiyor.

Türkiye yükseköğretiminde nicelik döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Bundan sonraki rekabet daha fazla bina, daha fazla program ve daha fazla kontenjan üzerinden değil; daha güçlü öğrenme deneyimi, daha iyi mezun çıktısı ve daha yüksek toplumsal değer üzerinden yürümek zorunda.

Çünkü artık yalnızca öğrenciler üniversiteye yerleşmiyor.

Üniversiteler de öğrencinin zihninde, bütçesinde ve geleceğinde kendilerine bir yer bulmaya çalışıyor.

Kayhan Karlı

Eğitimci

Kaynaklar

  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı”, 18 Ağustos 2026.

  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Stratejik kontenjan dönüşümü”, 2026.

  • ÖSYM, 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler.

  • TEDMEM, YKS 2025 Yerleştirme Sonuçları raporu, Şubat 2026.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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