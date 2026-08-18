Üniversite Var, Öğrenci Yok mu? 2026 YKS Sonuçlarının Anlattığı Büyük Dönüşüm

Devlet üniversiteleri doldu, vakıflarda 35 bin 706, KKTC’de 6 bin 458 kontenjan boş kaldı. Peki bu tablo bize ne söylüyor?

Kayhan Karlı | 18 Ağustos 2026

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Her yıl olduğu gibi ilk refleks yine sıralamalara, taban puanlara ve “hangi bölüm kaçla kapattı?” sorusuna yöneldi. Oysa bu yıl asıl hikâye başka yerde.

Rakamların söylediği şey oldukça net: Türkiye’de üniversite talebi bitmiyor; fakat öğrenci artık her üniversiteye, her programa ve her fiyata razı değil.

İlk yerleştirmede örgün yükseköğretimde toplam 45 bin 33 kontenjan boş kaldı. Fakat bu boşlukların dağılımı, yükseköğretimin geleceği açısından toplam sayıdan çok daha önemli.