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Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı İkiye Katladı: Bireylerin Yüzde 37,6'sı Kullanıyor

Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı İkiye Katladı: Bireylerin Yüzde 37,6'sı Kullanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 00:10
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TÜİK verilerine göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı 2026'da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık iki kat arttı. Kullanımın kimler arasında yaygınlaştığı ve neden hâlâ kullanmayanların olduğu da rakamlara yansıdı.

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Bireysel kullanım nasıl değişti?

Bireysel kullanım nasıl değişti?

Üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken 2026'da yüzde 37,6'ya yükseldi. Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4'ü bu teknolojiden özel amaçlarla yararlandığını belirtirken, mesleki amaçlarla kullananların oranı yüzde 37,3, örgün eğitim amacıyla kullananların oranı ise yüzde 32,6 oldu. Yaş gruplarına bakıldığında en yüksek kullanım yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda görüldü. Eğitim düzeyi yükseldikçe kullanım da arttı. Yükseköğretim mezunlarında oran yüzde 62,7, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 45,4, ilköğretim ve ortaokul mezunlarında yüzde 35,5, ilkokul mezunlarında ise yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

Girişimlerde yapay zeka kullanımı yükseldi.

Girişimlerde yapay zeka kullanımı yükseldi.

Yapay zeka teknolojilerini kullanan girişimlerin oranı 2025'te yüzde 7,5 iken 2026'da yüzde 14'e çıktı. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde bu oran yüzde 37,1 seviyesinde ölçüldü. Yapay zekayı pazarlama ve satış amacıyla kullanan girişimlerin oranı yüzde 51 ile öne çıktı. Sektörlere göre bakıldığında en yüksek kullanım yüzde 63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim alanında görüldü. Bu alanı yüzde 57,1 ile yayımcılık, radyo-televizyon ve içerik faaliyetleri, yüzde 32,4 ile bilgisayar onarımı izledi. Girişimlerin yazılım edinme yöntemlerinde ise açık kaynaklı yazılımlar yüzde 67,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 49,1 ile kapalı kaynaklı yazılımlar, yüzde 46,5 ile harici sağlayıcılar ve yüzde 32,1 ile şirket içi geliştirme takip etti.

Yapay zekayı kimler kullanmıyor?

Yapay zekayı kimler kullanmıyor?

Yapay zeka kullanmayan bireylerin yüzde 63,3'ü bunun nedeni olarak ihtiyaç duymamayı gösterdi. Kullanım bilgisi eksikliğini belirtenlerin oranı yüzde 18,7, teknoloji farkındalığının olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 12,4, gizlilik ve güvenlik endişesi taşıyanların oranı ise yüzde 5,5 oldu. Girişimler cephesinde en büyük engel yüzde 72,3 ile ilgili uzmanlığın bulunmaması olarak öne çıktı. Bunu yüzde 66,4 ile yasal belirsizlikler ve yüzde 65,4 ile veri gizliliği endişeleri izledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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