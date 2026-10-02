Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı İkiye Katladı: Bireylerin Yüzde 37,6'sı Kullanıyor

Yapay zeka teknolojilerini kullanan girişimlerin oranı 2025'te yüzde 7,5 iken 2026'da yüzde 14'e çıktı. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde bu oran yüzde 37,1 seviyesinde ölçüldü. Yapay zekayı pazarlama ve satış amacıyla kullanan girişimlerin oranı yüzde 51 ile öne çıktı. Sektörlere göre bakıldığında en yüksek kullanım yüzde 63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim alanında görüldü. Bu alanı yüzde 57,1 ile yayımcılık, radyo-televizyon ve içerik faaliyetleri, yüzde 32,4 ile bilgisayar onarımı izledi. Girişimlerin yazılım edinme yöntemlerinde ise açık kaynaklı yazılımlar yüzde 67,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 49,1 ile kapalı kaynaklı yazılımlar, yüzde 46,5 ile harici sağlayıcılar ve yüzde 32,1 ile şirket içi geliştirme takip etti.