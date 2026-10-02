Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı İkiye Katladı: Bireylerin Yüzde 37,6'sı Kullanıyor
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TÜİK verilerine göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı 2026'da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık iki kat arttı. Kullanımın kimler arasında yaygınlaştığı ve neden hâlâ kullanmayanların olduğu da rakamlara yansıdı.
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Bireysel kullanım nasıl değişti?
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Girişimlerde yapay zeka kullanımı yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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