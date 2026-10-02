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AKP'ye Katılacağı İddia Edilen Cemil Tugay ADD'den de İstifa Etti

AKP'ye Katılacağı İddia Edilen Cemil Tugay ADD'den de İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 19:47
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den sonra bir üyeliğini daha sonlandırdı. Kararın zamanlaması, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gelmesiyle konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddialar bu hamleyle yeniden hareketlendi.

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Üyeliği e-Devlet'ten bitirdi.

Üyeliği e-Devlet'ten bitirdi.

Tugay'ın Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'ndeki üyeliğini e-Devlet platformu üzerinden resmen sonlandırdığı bildirildi. Yakın çevresine, dernek faaliyetlerine katılamadığı için bu kararı aldığını söylediği ve ayrılığın siyasi bir tercih taşımadığını anlattığı öğrenildi. Üyeliğin sona ermesi, Tugay'ın partisinden ayrılmasının ardından atılan ikinci adım olarak öne çıkıyor.

Haziran'dan beri bağımsız.

Haziran'dan beri bağımsız.

Haziran ayında yargının CHP hakkında verdiği kararın ardından partisinden ayrılan Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdürüyor. Ayrılığının hemen sonrasında 'Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım' demişti. Aradan geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başında kalmaya devam etti, ama kulislerde adı sürekli başka bir partiyle birlikte anılıyor.

Gözler Ekim sonundaki programda.

Gözler Ekim sonundaki programda.

Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya gelmişti. Kapalı geçen görüşmede Erdoğan'a İzmir'in büyük sorunlarını ve kentin gelecek projelerini anlattığı belirtildi. Siyasi kulisler, görüşmenin ardından Tugay'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları sürdürüyor. İddiaya göre Tugay, Ekim ayının sonunda İzmir'de yapılması planlanan bir etkinlikle AKP saflarına geçecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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