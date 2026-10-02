AKP'ye Katılacağı İddia Edilen Cemil Tugay ADD'den de İstifa Etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den sonra bir üyeliğini daha sonlandırdı. Kararın zamanlaması, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gelmesiyle konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddialar bu hamleyle yeniden hareketlendi.
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Üyeliği e-Devlet'ten bitirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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