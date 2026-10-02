AKP'ye Katılacağı İddia Edilen Cemil Tugay ADD'den de İstifa Etti

Haziran ayında yargının CHP hakkında verdiği kararın ardından partisinden ayrılan Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdürüyor. Ayrılığının hemen sonrasında 'Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım' demişti. Aradan geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başında kalmaya devam etti, ama kulislerde adı sürekli başka bir partiyle birlikte anılıyor.