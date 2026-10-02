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Terazi Burçlarına Alınabilecek En Güzel 9 Hediye Önerisi

etiket Terazi Burçlarına Alınabilecek En Güzel 9 Hediye Önerisi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.10.2026 - 20:01
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Terazi burçları için hediye sezonu açıldı. Bu ayda doğan bir sevdiğin varsa ne alayım diye düşünüyorsun doğal olarak. Terazi burcuna uygun ve çok beğeneceği hediye seçeneklerini derledik!

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1. Parfüm

1. Parfüm

Terazi burçları zarif hediyelere bayılır. O yüzden onun tarzına uygun bir parfüm hediye olarak ideal. Sevdiği kokuları içeren bir parfüm alarak ona en güzel hediyeyi verebilirsin.

2. Tiyatro Bileti

2. Tiyatro Bileti

Terazi burcuna alınabilecek en iyi hediyelerden biri de güzel bir etkinlik bileti. Kültür-sanat etkinliklerine bayılan terazi burçlarına Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Demet Akbağ, Salih Bademci ve birçok usta oyuncunun yer aldığı Aydınlıkevler tiyatrosuna bilet alabilirsin. Terazi burcu sevdiğin bu hediyeye bayılacak, eminiz!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!

3. Takı

3. Takı

Terazi burçları şık her şeye bayılır diyebiliriz. Ona kendini iyi hissedeceği bir hediye vermek istiyorsan şık bir takı alabilirsin. Zarif bir bileklik, minimal bir kolye tam terazilere uygun hediyelerden. Pahalı ya da gösterişli olmasına gerek yok, onun tarzına uysun yeter!

4. Çanta

4. Çanta

Terazi burçları şık ve kullanışlı hediyelere bayılır. O yüzden güzel bir çanta tam onlara göre. Kombinlerini tamamlayacak çanta iyi bir hediye olabilir yani. Terazi burcuna çanta seçerken sade ama dikkat çeken bir model tercih edebilirsin.

5. Mum

5. Mum

Mum, en klasik hediyelerden biri. Teraziler de böyle klasik hediyelere bayılır. Hem şık tasarımlı hem de hoş kokulu bir mum alarak terazi burcunu kolayca mutlu edebilirsin yani.

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6. Ajanda

6. Ajanda

Terazi burçları plan yapmayı çok seviyor. O yüzden ajanda onlar için en iyi hediyelerden biri. Tabii terazi burçlarına basit bir ajanda alınmaz. Bir terazi burcu için alacağın ajandanın şık bir tasarıma da sahip olması gerekiyor.

7. Kahve Kupası

7. Kahve Kupası

Terazi burcu tanıdığın için kahve seti de ideal bir hediye. Kahve içmeyi seven biriyse onun için kahve kupası şık bir hediye olabilir. Zarif bir fincan seti ya da kupa alarak onları mutlu etmek çok kolay yani.

8. Ev Aksesuarı

8. Ev Aksesuarı

Terazi burçları kendileri gibi evlerinin de şık olmasını istiyorlar. O yüzden dekoratif bir aksesuar tam onlara göre. Estetik bir ev eşyası, terazi burcu sevdiğinin çok hoşuna gidecek hediyelerden.

9. İpek Kıyafet

9. İpek Kıyafet

Terazi burçları şık hediyelere bayılır dedik. Kıyafetlerinde de şık ve kaliteli her şeye bayılırlar. Zarif bir ipek elbise tam onlara göre bir hediye mesela. Güzel ve şık bu hediyeye bayılacaktır kesin!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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