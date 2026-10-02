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Mikrofiber Bezleri Böyle Yıkıyorsanız Temizlik İşe Yaramıyor: İşte 5 Kritik Hata

Mikrofiber Bezleri Böyle Yıkıyorsanız Temizlik İşe Yaramıyor: İşte 5 Kritik Hata

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 20:01
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Mikrofiber bezler tozu ve kiri sıradan bezlerden çok daha iyi tutuyor. Ama yanlış yıkandıklarında bu gücü hızla kaybediyorlar. Üstelik bu konudaki uyarılar yeni değil: Temizlik ekipmanı üreticileri aynı hataları en az 15 yıldır dile getiriyor. Bezinizi her yıkadığınızda farkında olmadan biraz daha işe yaramaz hale getiriyor olabilirsiniz. Yoksa siz de temizliği boşa mı yapıyorsunuz? 

İşte detaylar. 

Kaynak

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1. Yumuşatıcı Kullanmak

1. Yumuşatıcı Kullanmak

Mikrofiberin kiri yakalamasını sağlayan şey, kama şeklindeki çok ince lifleri. Bir temizlik ekipmanı firmasının CleanLink'te paylaştığı önerilere göre yumuşatıcı bu lifleri tıkıyor ve bez etkisini kaybediyor. Oto bakım ürünleri üreticisi de yıkama kılavuzunda aynı uyarıyı yapıyor: 'Yumuşatıcı lifleri birbirine yapıştırıyor.'

Yani güzel koksun diye eklenen bir kapak yumuşatıcı, aslında bezinizi kiri toplayan değil, kirin üzerinde gezinen bir beze dönüştürebiliyor.

2. Diğer Çamaşırlarla Birlikte Yıkamak

2. Diğer Çamaşırlarla Birlikte Yıkamak

Bu konudaki uyarı da son derece net: 'Mikrofiber, diğer kumaşların bıraktığı tüm tüyleri toplar.' 

Pamuklu havlu ya da kıyafetlerle aynı makineye giren bez, çıktığında tüy yumağına dönebiliyor. Temizlik ekipmanı üreticisi Unger'den Bruno Niklaus da 2011'de CleanLink'e aynı tavsiyeyi vermişti.

Koch-Chemie iki ayrıntı daha ekliyor:

  • Yeni ve koyu renkli bezleri açık renklilerden ayrı yıkayın, boya verebilirler.

  • Yeni bezleri ilk kullanımdan önce mutlaka bir kez yıkayın.

3. Çamaşır Suyuna Gelişigüzel Başvurmak

3. Çamaşır Suyuna Gelişigüzel Başvurmak

Bu konuda kaynaklar tam olarak aynı şeyi söylemiyor. Koch-Chemie klorlu çamaşır suyunu hiç önermiyor. Impact Products'tan W. Scott Erwin, klorlu çamaşır suyunun bezin ömrünü kısalttığını söylüyor ve gerekirse klor içermeyen bir ağartıcıyı işaret ediyor. HP Products ise klorlu çamaşır suyunun, üreticinin önerisine bağlı olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Kısacası tek bir kural yok. Bu yüzden bezinizin etiketi ne diyorsa, onu yapmalısınız. Etikette bir bilgi yoksa çamaşır suyundan uzak durmak en güvenli seçenek.

4. Sıcaklığı Tahminle Ayarlamak

4. Sıcaklığı Tahminle Ayarlamak

İnternette sık geçen '40-60 derecede yıkayın' önerisi her bez için geçerli değil. Kaynaklara bakınca rakamların epey değiştiği görülüyor:

  • Koch-Chemie: Soğuk ya da en fazla 30-40 derece. Kılavuzda mikrofiberin erime noktası 60 derece olarak geçiyor.

  • HP Products: Yıkama sıcaklığı yaklaşık 71 dereceyi (160°F) geçmemeli.

  • Unger ve Impact Products: Profesyonel temizlik ürünleri için 93-99 dereceye (200-210°F) kadar sınır veriyor.

Bu kadar farklı rakam, tüm mikrofiberler için tek bir doğru sıcaklık olmadığını gösteriyor. Emin değilseniz düşük sıcaklıkta yıkayın ve etiketteki talimata mutlaka bakın.

5. Kurutma Makinesinde Unutmak ve Ütülemek

5. Kurutma Makinesinde Unutmak ve Ütülemek

Kurutma sıcaklığı 60 derecenin (140°F) altında kalmalı. Bezleri program biter bitmez makineden çıkarmak da önemli çünkü sıcak tamburda beklemek liflere zarar verebiliyor. Tam da bu yüzden düşük ısıda kurutmayı ya da bezleri silkeleyip ipe asmayı tercih etmelisiniz. 

Ütü ise hiç önerilmiyor.

Son bir ipucu: Makineyi yaklaşık yüzde 80 doldurmak öneriliyor. Mikrofiber suyu pamuktan çok daha fazla emiyor ve yıkamada şişiyor.

Gördüğünüz gibi bir bezin ömrü, nasıl sildiğinizden çok nasıl yıkadığınıza bağlı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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