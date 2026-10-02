Mikrofiber Bezleri Böyle Yıkıyorsanız Temizlik İşe Yaramıyor: İşte 5 Kritik Hata

Mikrofiberin kiri yakalamasını sağlayan şey, kama şeklindeki çok ince lifleri. Bir temizlik ekipmanı firmasının CleanLink'te paylaştığı önerilere göre yumuşatıcı bu lifleri tıkıyor ve bez etkisini kaybediyor. Oto bakım ürünleri üreticisi de yıkama kılavuzunda aynı uyarıyı yapıyor: 'Yumuşatıcı lifleri birbirine yapıştırıyor.'

Yani güzel koksun diye eklenen bir kapak yumuşatıcı, aslında bezinizi kiri toplayan değil, kirin üzerinde gezinen bir beze dönüştürebiliyor.