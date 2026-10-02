Mikrofiber Bezleri Böyle Yıkıyorsanız Temizlik İşe Yaramıyor: İşte 5 Kritik Hata
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Mikrofiber bezler tozu ve kiri sıradan bezlerden çok daha iyi tutuyor. Ama yanlış yıkandıklarında bu gücü hızla kaybediyorlar. Üstelik bu konudaki uyarılar yeni değil: Temizlik ekipmanı üreticileri aynı hataları en az 15 yıldır dile getiriyor. Bezinizi her yıkadığınızda farkında olmadan biraz daha işe yaramaz hale getiriyor olabilirsiniz. Yoksa siz de temizliği boşa mı yapıyorsunuz?
İşte detaylar.
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1. Yumuşatıcı Kullanmak
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2. Diğer Çamaşırlarla Birlikte Yıkamak
3. Çamaşır Suyuna Gelişigüzel Başvurmak
4. Sıcaklığı Tahminle Ayarlamak
5. Kurutma Makinesinde Unutmak ve Ütülemek
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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