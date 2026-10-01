article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Babalarımızın Yaptığı 15 Tuhaf Alışkanlık! İşte Boomer Tanıma Rehberi

Anne Babalarımızın Yaptığı 15 Tuhaf Alışkanlık! İşte Boomer Tanıma Rehberi

anne psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir gün kendinizi boş bir kavanozu yıkayıp 'lazım olur' diye dolaba kaldırırken yakalarsanız şaşırmayın. Anne babalarımızın bazı alışkanlıkları öyle evrensel ki dünyanın öbür ucunda da bire bir aynısı yaşanıyor. Reddit'te 1977-1983 arasında doğan kullanıcılar, ebeveynlerinin en tuhaf alışkanlıklarını tek tek paylaştı. Okurken 'Bizim evde de aynısı!' diyeceğiniz Boomer alışkanlık liste karşınızda.

İşte detaylar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hiçbir Şeyi Atmamak

1. Hiçbir Şeyi Atmamak

Boş kavanozlar, plastik kaplar, karton kutular, poşetlerin içinde poşetler... 'Bir gün lazım olur' diye saklanan her şey dolapları doldurur. Kullanıcılara göre bu alışkanlığın kökü, kıtlık yıllarını görmüş bir önceki kuşaktan miras kalan tutumluluk.

2. Her Şeyin Çıktısını Almak

2. Her Şeyin Çıktısını Almak

E-postalar, faturalar, internette gördükleri bir tarif... Telefonda kopyası dursa bile kağıda dökülmeden içleri rahat etmez. 

Sonuç mu? Elbette ağzına kadar dolu klasörler, kapağı zor kapanan dosya dolapları, sararmış tarifler, eski defterler!

3. Son Kullanma Tarihini Hiç Takmamak

3. Son Kullanma Tarihini Hiç Takmamak

Tarihi çoktan geçmiş bir sos, aylardır dolabın dibinde bekleyen bir konserve... Atmayı önerdiğinizde cevap ise hazırdır: 

'Bir şey olmaz, ben yıllardır yiyorum.'

4. Yüreğinizi Ağzınıza Getiren Mesajlar

4. Yüreğinizi Ağzınıza Getiren Mesajlar

'Beni ara.' 'Konuşmamız lazım.' Üstelik bu mesaj ile birlikte başka hiçbir açıklama da olmaz. Yüreğiniz ağzınızda hemen geri ararsınız ve mesele çoğu zaman önemsiz bir ayrıntıdır.

5. Mesajın Altına İmza Atmak

5. Mesajın Altına İmza Atmak

Mesajın sonunda mutlaka 'Baban' ya da 'Annen' yazar. Sanki kimden geldiğini telefon söylemiyormuş gibi... Onlar için her mesaj, kısa bir mektuptan farksızdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hiç Tanımadığınız Birinin Vefat Haberi

6. Hiç Tanımadığınız Birinin Vefat Haberi

'Hani bizim eski komşunun kayınbiraderi vardı ya...' diye başlayan cümleler genelde bir vefat haberiyle biter. Siz o kişiyi hiç tanımasanız ya da çoktan unutmuş olsanız bile haber size mutlaka ulaşır.

7. Kapıda Bitmeyen Vedalar

7. Kapıda Bitmeyen Vedalar

Saatlerce oturdunuz, öyle ki artık konuşulacak her şey konuşulmuştur. Ama tam ayakkabılarınızı giyip çıkarken 'Ha, bir de...' diye yeni bir konu açılır. Veda kapıda en az yarım saat sürer. 

Belki de bazen televizyonu ayarlamak, evdeki bir şeye bakmak ya da düzeltmek için kapıdan geri bile dönebilirsiniz.

8. Kargo ve Posta Stresi

8. Kargo ve Posta Stresi

Gönderdikleri bir paket yola çıktığı anda takip başlar. Durumu tekrar tekrar kontrol ederler, size ulaştığında da hemen haber vermenizi isterler. Unutursanız telefon çalar: 'Geldi mi?'

9. Tatile Bir Türlü Çıkamamak

9. Tatile Bir Türlü Çıkamamak

Tatil fotoğraflarınızı görünce 'Ne güzel, keşke biz de gitsek' derler. Ama iş plan yapmaya gelince her seferinde bir bahane bulunur ve o tatil bir türlü gerçekleşmez.

10. Değişmeyen Ev İçi Roller

10. Değişmeyen Ev İçi Roller

Bazı evlerde yemek ve çocuk bakımı hâlâ yalnızca annenin işi sayılır. Baba mutfağa girdiğinde bu, büyük bir 'yardım' olarak anılır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Her Zaman Haklı Olmak

11. Her Zaman Haklı Olmak

Bir konuyu doktordan, uzmandan ya da kaynağından duymuş olmanız fark etmez. Son söz her zaman onlarındır. Farklı bir yöntem önerdiğinizde ise cevap genelde 'Biz de böyle büyüdük' olur.

12. Telefonu Elinden Bırakmamak

12. Telefonu Elinden Bırakmamak

Yıllarca 'Bırak şu telefonu' dediler. Şimdi ise sofrada, misafirlikte, hatta sohbetin tam ortasında ekrana dalan onlar, değil mi?

13. Hiç Kapanmayan Televizyon

13. Hiç Kapanmayan Televizyon

Sabah açılan televizyon gece yatana kadar kapanmaz. Kimse izlemese bile arka planda çalar. Hele sevdikleri bir dizinin tekrarı varsa, o sırada konuşmak neredeyse ayıp sayılır.

14. Hava Durumu Takıntısı

14. Hava Durumu Takıntısı

Hava durumu onlar için günün en önemli haberidir. Yarın yağmur yağacak mı, rüzgar ne kadar sert esecek, hepsini bilirler. Gerekirse sohbeti yarıda kesip hava durumunu dinlerler. Tabii ertesi günün planları da havaya göre yapılır.

15. Mantıksız Görünen Korkular

15. Mantıksız Görünen Korkular

Bazı kullanıcılar, ebeveynlerinin belirli şeylerden orantısız şekilde korktuğunu anlattı. Bazı kullanıcılar, ebeveynlerinin çocukken yaşadıkları nedeniyle maddi zorluklardan ve yangından aşırı derecede korktuğunu yazdı. Bizde ise bu korkuların en bilinen hali: 'Çıkarken tüpü kapattın mı?', 'Ütünün fişini çektin mi?', 'Arabayı güzel yere park ettin mi?' gibi şeyler olabilir. 

Belki bir gün aynı soruları biz de soracağız. Ne dersiniz? 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın