Anne Babalarımızın Yaptığı 15 Tuhaf Alışkanlık! İşte Boomer Tanıma Rehberi

Saatlerce oturdunuz, öyle ki artık konuşulacak her şey konuşulmuştur. Ama tam ayakkabılarınızı giyip çıkarken 'Ha, bir de...' diye yeni bir konu açılır. Veda kapıda en az yarım saat sürer.

Belki de bazen televizyonu ayarlamak, evdeki bir şeye bakmak ya da düzeltmek için kapıdan geri bile dönebilirsiniz.