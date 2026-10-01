Anne Babalarımızın Yaptığı 15 Tuhaf Alışkanlık! İşte Boomer Tanıma Rehberi
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Bir gün kendinizi boş bir kavanozu yıkayıp 'lazım olur' diye dolaba kaldırırken yakalarsanız şaşırmayın. Anne babalarımızın bazı alışkanlıkları öyle evrensel ki dünyanın öbür ucunda da bire bir aynısı yaşanıyor. Reddit'te 1977-1983 arasında doğan kullanıcılar, ebeveynlerinin en tuhaf alışkanlıklarını tek tek paylaştı. Okurken 'Bizim evde de aynısı!' diyeceğiniz Boomer alışkanlık liste karşınızda.
İşte detaylar.
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1. Hiçbir Şeyi Atmamak
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2. Her Şeyin Çıktısını Almak
3. Son Kullanma Tarihini Hiç Takmamak
4. Yüreğinizi Ağzınıza Getiren Mesajlar
5. Mesajın Altına İmza Atmak
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6. Hiç Tanımadığınız Birinin Vefat Haberi
7. Kapıda Bitmeyen Vedalar
8. Kargo ve Posta Stresi
9. Tatile Bir Türlü Çıkamamak
10. Değişmeyen Ev İçi Roller
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11. Her Zaman Haklı Olmak
12. Telefonu Elinden Bırakmamak
13. Hiç Kapanmayan Televizyon
14. Hava Durumu Takıntısı
15. Mantıksız Görünen Korkular
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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