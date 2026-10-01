Çocukların Baktığı Yüzler Çok Şey Anlatıyor Olabilir: Bilim İnsanları İnceledi

Annesinde depresyon öyküsü bulunan çocuklarda depresif belirtiler arttıkça, üzgün yüzlere yönelen dikkat de arttı. Araştırmanın yürütücüsü Prof. Brandon Gibb'e göre bu durum, çocukların çevrelerindeki üzücü ifadelere yönelen dikkatlerini geri çekmekte zorlanmalarıyla ilişkili olabilir.

Annesinde böyle bir geçmiş bulunmayan çocuklarda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Depresif belirtiler arttığında çocuklar üzgün yüzlere daha fazla yönelmedi; bunun yerine mutlu yüzlere daha az dikkat etmeye başladı. Araştırmacılar, bunun normalde koruyucu bir etken olarak görülen olumlu ifadelere yönelik dikkatin azalması anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Yani bir grupta üzüntü öne çıkarken, diğerinde neşe geri plana düştü.

Kızgın Yüzlerde Aynı Değişim Görülmedi

Araştırmacılar çocukların kızgın yüzlere yönelik dikkatini de inceledi. Ancak bu konuda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmadı.