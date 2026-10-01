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Çocukların Baktığı Yüzler Çok Şey Anlatıyor Olabilir: Bilim İnsanları İnceledi

Çocukların Baktığı Yüzler Çok Şey Anlatıyor Olabilir: Bilim İnsanları İnceledi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:11
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Bir çocuğun gözleri gülen bir yüze mi takılıyor, yoksa üzgün olana mı? ABD'deki Binghamton Üniversitesi'nden araştırmacılar, 242 çocuğu 2 yıl boyunca izleyerek bu sorunun yanıtını aradılar. Sonuç, çocukların ruh hali kötüleştikçe baktıkları yüzlerin de değiştiğini gösterdi. Üstelik en büyük etken anne

İşte detaylar.

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242 Çocuk, Ekranda İki Yüz

242 Çocuk, Ekranda İki Yüz

Araştırmaya 8-14 yaş arası 242 çocuk ve anneleri katıldı. Annelerin 123'ünün çocuğunun yaşamı boyunca majör depresif bozukluk öyküsü vardı; 119 annenin ise yaşam boyu herhangi bir duygu durum bozukluğu öyküsü bulunmuyordu.

Çocuklara 2 yıl boyunca her 6 ayda bir araştırma ekibine geldi. Ekranda yan yana iki yüz gösterildi. Biri ifadesizdi, diğeri mutlu, üzgün ya da kızgın bir yüzdü. Göz takip cihazı, çocukların hangi yüze ne kadar süre baktığını ölçtü. Her ziyarette çocukların depresif belirtileri de değerlendirildi.

Kimi Üzgün Yüzlere Daha Çok, Kimi Mutlu Yüzlere Daha Az Baktı

Kimi Üzgün Yüzlere Daha Çok, Kimi Mutlu Yüzlere Daha Az Baktı

Annesinde depresyon öyküsü bulunan çocuklarda depresif belirtiler arttıkça, üzgün yüzlere yönelen dikkat de arttı. Araştırmanın yürütücüsü Prof. Brandon Gibb'e göre bu durum, çocukların çevrelerindeki üzücü ifadelere yönelen dikkatlerini geri çekmekte zorlanmalarıyla ilişkili olabilir.

Annesinde böyle bir geçmiş bulunmayan çocuklarda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Depresif belirtiler arttığında çocuklar üzgün yüzlere daha fazla yönelmedi; bunun yerine mutlu yüzlere daha az dikkat etmeye başladı. Araştırmacılar, bunun normalde koruyucu bir etken olarak görülen olumlu ifadelere yönelik dikkatin azalması anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Yani bir grupta üzüntü öne çıkarken, diğerinde neşe geri plana düştü.

Kızgın Yüzlerde Aynı Değişim Görülmedi

Araştırmacılar çocukların kızgın yüzlere yönelik dikkatini de inceledi. Ancak bu konuda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmadı.

Önce Ruh Hali Değişiyor, Sonra Bakışlar

Önce Ruh Hali Değişiyor, Sonra Bakışlar

Araştırmacılar, çocukların ruh hali ile yüzlere bakışları arasındaki ilişkiye de baktı. Bulgular, çocukların ruh halindeki değişimin baktıkları yüzlere de yansıdığını gösteriyor. Çocukların depresif belirtileri arttıkça, duygusal yüzlere bakma şekilleri de değişti.

Ancak bunun tersi görülmedi. Yani bir çocuğun üzgün ya da mutlu yüzlere daha fazla bakması, daha sonra ruh halinin kötüleşeceği anlamına gelmedi. Ekip şimdi aynı çocukları ergenlik dönemine kadar izlemeye devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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