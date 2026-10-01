Çocukların Baktığı Yüzler Çok Şey Anlatıyor Olabilir: Bilim İnsanları İnceledi
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Bir çocuğun gözleri gülen bir yüze mi takılıyor, yoksa üzgün olana mı? ABD'deki Binghamton Üniversitesi'nden araştırmacılar, 242 çocuğu 2 yıl boyunca izleyerek bu sorunun yanıtını aradılar. Sonuç, çocukların ruh hali kötüleştikçe baktıkları yüzlerin de değiştiğini gösterdi. Üstelik en büyük etken anne!
İşte detaylar.
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242 Çocuk, Ekranda İki Yüz
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Kimi Üzgün Yüzlere Daha Çok, Kimi Mutlu Yüzlere Daha Az Baktı
Önce Ruh Hali Değişiyor, Sonra Bakışlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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