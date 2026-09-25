article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocukken Başlayan Bu Alışkanlık Hem Beyne Hem Psikolojiye Etki Ediyor: 10 Bin Çocuk İncelendi

Çocukken Başlayan Bu Alışkanlık Hem Beyne Hem Psikolojiye Etki Ediyor: 10 Bin Çocuk İncelendi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocuğunuz uyumadan önce kitap okuyor mu? Cambridge, Warwick ve Fudan üniversitelerinden araştırmacılar, bu alışkanlığın izini ergenliğe kadar sürdü. ABD'deki 10 bin 243 çocuğun verileri, keyif için erken yaşta okumaya başlayanlarla daha geç başlayan veya hiç okumayan çocuklar arasında belirgin farklar olduğunu gösterdi. Peki bu çocukları diğerlerinden ayıran ne?

İşte detaylar.

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hafıza ve Sözel Öğrenme Testlerinde Daha İyi Sonuç Aldılar

1. Hafıza ve Sözel Öğrenme Testlerinde Daha İyi Sonuç Aldılar

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 52'si keyif için okumaya 2 ile 9 yaşları arasında başlamıştı. Geri kalanların ise okumayla pek teması olmamıştı ya da daha geç başlamışlardı. Okuma alışkanlığına dair bilgiler, ebeveynlerin verdiği yanıtlara dayanıyor.

Ergenliğin başında yapılan testlerde erken okuyanlar sözel öğrenme, hafıza ve konuşma gelişimiyle ilgili ölçümlerde daha iyi sonuç aldı. Okuldaki akademik başarıları da daha yüksekti.

2. Stres ve Depresyon Belirtileri Daha Az Görüldü

2. Stres ve Depresyon Belirtileri Daha Az Görüldü

Farklar ruh sağlığına da yansıdı. Erken okuyanlarda stres ve depresyon belirtilerine daha az rastlandı. Dikkat puanları daha iyiydi, saldırganlık ve kural çiğneme gibi davranış sorunları da daha azdı.

Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Barbara Sahakian, okumanın etkisini keyifle sınırlı görmüyor. 

'Düşünmeye ve yaratıcılığa ilham veriyor, empatiyi artırıyor ve stresi azaltıyor' diyor.

3. Beyinlerinin Bazı Bölgeleri Daha Büyüktü

3. Beyinlerinin Bazı Bölgeleri Daha Büyüktü

Beyin taramalarında da bir fark çıktı. Erken okumaya başlayanların toplam beyin alanı ve hacmi orta düzeyde daha büyüktü. Farkın en belirgin olduğu yerler, bilişsel işlevlerde rol oynayan bölgelerdi. Araştırmada dil, görsel işleme ve bellek gibi işlevlerle ilişkili çeşitli beyin bölgelerinde de farklılıklar tespit edildi.

Peki Bu, Okumanın Beyni Değiştirdiği Anlamına mı Geliyor?

Tam olarak değil. Araştırma bir ilişki ortaya koyuyor, okumanın bu farkları doğrudan yarattığını kanıtlamıyor. Araştırmacılar sosyoekonomik durum gibi birçok etkeni analizde hesaba kattı. Yine de sonuçlar, ebeveynlerin çocuklarının okuma geçmişine dair verdiği bilgilere dayanıyor.

4. Ekran Başında Daha Az Vakit Geçirip Daha Uzun Uyudular

4. Ekran Başında Daha Az Vakit Geçirip Daha Uzun Uyudular

Erken okumaya başlayan çocukların ergenlikteki günlük düzeni de farklıydı. Hafta içi de hafta sonu da televizyon ya da telefon başında daha az zaman geçiriyorlardı. Uyku süreleri de daha uzundu.

Araştırmacılar bu iki bulguyu okumanın doğrudan sonucu olarak sunmuyor. Veriler, erken okuma alışkanlığının bu düzenle birlikte görüldüğünü gösteriyor.

Peki İdeal Süre Ne Kadar?

Peki İdeal Süre Ne Kadar?

Araştırmada bilişsel ölçümler açısından en yüksek sonuçların yaklaşık 12 saatlik haftalık okuma süresinde görüldüğü hesaplandı. Sahakian, en güçlü etkinin haftada yaklaşık 12 saat okumada görüldüğünü belirtiyor. Bu sürenin ötesinde ek bilişsel fayda görülmedi.

12 saatin üzerine çıkıldığında bazı bilişsel ölçümlerde düşüş eğilimi gözlendi. Araştırmacılar, bunun olası nedenleri arasında uzun süre hareketsiz kalmayı ve spor ile sosyal etkinlikler gibi başka faaliyetlere daha az zaman ayrılmasını gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın