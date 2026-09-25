Çocukken Başlayan Bu Alışkanlık Hem Beyne Hem Psikolojiye Etki Ediyor: 10 Bin Çocuk İncelendi
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Çocuğunuz uyumadan önce kitap okuyor mu? Cambridge, Warwick ve Fudan üniversitelerinden araştırmacılar, bu alışkanlığın izini ergenliğe kadar sürdü. ABD'deki 10 bin 243 çocuğun verileri, keyif için erken yaşta okumaya başlayanlarla daha geç başlayan veya hiç okumayan çocuklar arasında belirgin farklar olduğunu gösterdi. Peki bu çocukları diğerlerinden ayıran ne?
İşte detaylar.
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1. Hafıza ve Sözel Öğrenme Testlerinde Daha İyi Sonuç Aldılar
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2. Stres ve Depresyon Belirtileri Daha Az Görüldü
3. Beyinlerinin Bazı Bölgeleri Daha Büyüktü
4. Ekran Başında Daha Az Vakit Geçirip Daha Uzun Uyudular
Peki İdeal Süre Ne Kadar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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