Çocukken Başlayan Bu Alışkanlık Hem Beyne Hem Psikolojiye Etki Ediyor: 10 Bin Çocuk İncelendi

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 52'si keyif için okumaya 2 ile 9 yaşları arasında başlamıştı. Geri kalanların ise okumayla pek teması olmamıştı ya da daha geç başlamışlardı. Okuma alışkanlığına dair bilgiler, ebeveynlerin verdiği yanıtlara dayanıyor.

Ergenliğin başında yapılan testlerde erken okuyanlar sözel öğrenme, hafıza ve konuşma gelişimiyle ilgili ölçümlerde daha iyi sonuç aldı. Okuldaki akademik başarıları da daha yüksekti.