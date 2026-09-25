Bir Eve Binlerce Sahte Sipariş Yağdırıp Bir Şehri Kilitleyen Adam: Theodore Hook

1810 yılının kasım ayında Londra'daki 54 Berners Street'in kapısı sabahtan akşama kadar hiç durmadan çaldı. Kömür arabalarından piyanolara, berberlerden ölçüye göre yapılmış bir tabutla gelen cenazeciye kadar kapıya yığılan yüzlerce kişinin hepsi, ev sahibinin kendilerini çağırdığına emindi. Oysa evde yaşayan Mrs. Tottenham kimseyi çağırmamıştı.

Peki, Londra'yı birbirine katan bu şakanın arkasında kim vardı?

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