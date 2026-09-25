Bir Eve Binlerce Sahte Sipariş Yağdırıp Bir Şehri Kilitleyen Adam: Theodore Hook
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1810 yılının kasım ayında Londra'daki 54 Berners Street'in kapısı sabahtan akşama kadar hiç durmadan çaldı. Kömür arabalarından piyanolara, berberlerden ölçüye göre yapılmış bir tabutla gelen cenazeciye kadar kapıya yığılan yüzlerce kişinin hepsi, ev sahibinin kendilerini çağırdığına emindi. Oysa evde yaşayan Mrs. Tottenham kimseyi çağırmamıştı.
Peki, Londra'yı birbirine katan bu şakanın arkasında kim vardı?
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Sabah başlayan akın, polis sokağın iki ucunu kapatana kadar sürdü.
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Mektuplar ev sahibinin ağzından yazılmıştı, Londra Belediye Başkanı bile kapıya geldi.
Şakanın arkasında 22 yaşındaki yazar Theodore Hook olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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