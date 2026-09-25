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Bir Eve Binlerce Sahte Sipariş Yağdırıp Bir Şehri Kilitleyen Adam: Theodore Hook

Bir Eve Binlerce Sahte Sipariş Yağdırıp Bir Şehri Kilitleyen Adam: Theodore Hook

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:51
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1810 yılının kasım ayında Londra'daki 54 Berners Street'in kapısı sabahtan akşama kadar hiç durmadan çaldı. Kömür arabalarından piyanolara, berberlerden ölçüye göre yapılmış bir tabutla gelen cenazeciye kadar kapıya yığılan yüzlerce kişinin hepsi, ev sahibinin kendilerini çağırdığına emindi. Oysa evde yaşayan Mrs. Tottenham kimseyi çağırmamıştı.

Peki, Londra'yı birbirine katan bu şakanın arkasında kim vardı?

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Sabah başlayan akın, polis sokağın iki ucunu kapatana kadar sürdü.

Sabah başlayan akın, polis sokağın iki ucunu kapatana kadar sürdü.

Döneme ait kayıtlara göre olay, 26 Kasım 1810 Pazartesi günü yaşandı. Anlatılanlara göre kapıyı ilk çalanlar baca temizleyicileriydi. Ardından Paddington iskelesinden gelen kömür yüklü arabalar, döşemeci eşyaları, orglar, piyanolar, çarşaflar, mücevherler ve her türden mobilya kapıya dayandı.

Gazeteler, gelenlerin ne kadar farklı mesleklerden olduğunu özellikle yazdı. Bir orgu taşıyan altı adam, izin belgeleriyle gelen şarap hamalları, perukalarıyla berberler ve gözlükçüler aynı kapının önünde bekliyordu. Öğleden sonra ebeler, diş çekiciler, ressamlar, müzayedeciler, bakkallar ve cenaze arabaları da geldi. Bir cenazeci ise ölçüye göre yapılmış bir tabutla kapıya dayandı.

Olanları izlemeye gelen kalabalık yüzünden sokakta kıpırdayacak yer kalmadı. Polis sonunda Berners Street'in iki ucunu da kapattı. Buna rağmen kalabalığın dağılması hava karardıktan çok sonra oldu.

Mektuplar ev sahibinin ağzından yazılmıştı, Londra Belediye Başkanı bile kapıya geldi.

Mektuplar ev sahibinin ağzından yazılmıştı, Londra Belediye Başkanı bile kapıya geldi.

Kargaşanın nedeni kısa sürede anlaşıldı: Birisi Mrs. Tottenham'ın adına Londra'nın dört bir yanındaki esnafa mektuplar göndermişti. Gazetelerde 'varlıklı bir kadın' olarak tanımlanan Mrs. Tottenham'ın isteklerini kimse geri çevirmemişti. Gazetelerin yayımladığı mektuplardan biri şöyleydi:

'Mrs. Tottenham, bir mülkün satışı konusunda danışmak üzere Bay ...'nın yarın saat ikide kendisini ziyaret etmesini rica eder. 54, Berners Street, Pazartesi.'

Öğle saatlerinde Londra Belediye Başkanı da faytonuyla sokağa geldi. Başkan, polise Mrs. Tottenham'dan bir mektup aldığını anlattı. Mektupta Mrs. Tottenham, başkanın huzuruna çağrıldığını ama hastalığı yüzünden odasından çıkamadığını yazıyor ve başkandan kendisini ziyaret etmesini rica ediyordu. Mektubun sahte olduğunu anlayan başkan hemen oradan ayrıldı.

Hook'un biyografisini 1849'da yazan R.H. Dalton Barham, kapıya gelenlerin arasında İngiltere Bankası'nın başkanı, Doğu Hindistan Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve Gloucester Dükü'nün de olduğunu ileri sürdü. Ancak bu isimler o dönemin gazetelerinde yer almadı. Polis ise şakayı yapanı bulana ödül vereceğini duyurdu.

Şakanın arkasında 22 yaşındaki yazar Theodore Hook olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Şakanın arkasında 22 yaşındaki yazar Theodore Hook olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Şakanın faili ilk başta bilinmiyordu. 1812'ye gelindiğinde ise şüpheler popüler komik operalar yazan genç yazar Theodore Hook'a yöneldi. Şakacılığıyla tanınan Hook, 1 Kasım 1812 tarihli The Satirist dergisinde 'Berners Street şakasından ciddi şekilde şüphelenilen kişi' olarak anıldı.

Şakanın nedeni olarak en çok anlatılan hikaye, bir iddia. Bu hikayeyi ilk kez 1843'te J.G. Lockhart ortaya attı. Buna göre Hook, sıklıkla mimar Samuel Beazley olduğu söylenen bir arkadaşıyla Berners Street'te yürürken 54 numarayı göstermiş ve bu mütevazı evin bir hafta içinde Londra'nın en ünlü evi olacağına dair bir gine iddiaya girmişti. 1840'lardan itibaren anlatılanlara göre Hook ve arkadaşları, haftalar süren hazırlık boyunca 1.000 ila 4.000 mektup yazdı ve karşıdaki bir evde kiraladıkları odadan olanları izledi.

Hook yıllar sonra, yarı otobiyografik romanı 'Gilbert Gurney'de dolaylı yoldan itirafta bulundu. Romandaki bir karakter, 'Berners Street'teki o etki başka ne olabilirdi? Adam benim, ben yaptım' diyerek elli pastacıdan gelen 2.500 ahududulu turtayı sayıyordu. Hook hakkında hiçbir zaman suçlama yapılmadı.

Bazı tarihçiler ise olayın ayrıntılarından şüphe ediyor. Anlatımlarda tarih 1809 ile 1812 arasında değişiyor, ev sahibinin kim olduğu bile her kaynakta aynı değil. Hikayede değişmeyen tek ayrıntı ise adres: 54 Berners Street.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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