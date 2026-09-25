Doğduğun Aya Göre Geçmiş Yaşamındaki Rolün Neydi?

Sen geçmiş yaşamında bilgiye çok değer veren biriydin. İnsanlara bir şeyler öğreten, yazan, araştıran veya bilgiyi gelecek nesillere aktaran bir rolün vardı.

Merakının bugünkü hayatına da taşınmış olması muhtemel. Bir şeyi yüzeysel öğrenmek yerine “Ama bunun aslı ne?”diye daha derine inmek isteyebilirsin.

Senin geçmiş yaşamındaki en belirgin özellik zihinsel disiplinin. Fakat bazen her şeyi anlamlandırmaya çalışmak, sadece yaşaman gereken anları kaçırmana neden olabilir. Bu yaşamındaki dersin: Her sorunun cevabını bulmak zorunda değilsin. Bazı şeyler yaşanarak anlaşılır.