Doğduğun Aya Göre Geçmiş Yaşamındaki Rolün Neydi?
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Hiç bazı insanlara, yerlere veya dönemlere neden açıklayamadığın bir yakınlık hissettiğini düşündün mü? Belki de bazı özelliklerinin, korkularının ya da hayata bakışının geçmişten gelen bir hikâyesi vardır. Bu testte doğduğun aya göre geçmiş yaşamındaki rolünü tahmin ediyoruz.
Ayını seç ve geçmişte kim olduğuna göz at!
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Hangi ayda doğdun?
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Yol Gösteren Kişiydin
Gizli Bilgilerin Koruyucusuydun
Gezgin ve Keşifçiydin
Şifacı ve Bakım Veren Kişiydin
Sanatçıydın
Asi ve Kurallara Sığmayan Biriydin
Koruyucu ve Aile Merkezli Biriydin
Güç ve Statü Sahibi Biriydin
Öğretmen ve Bilgi Aktaran Kişiydin
Arabulucu ve Barış Sağlayan
Sıradışı ve Gizemli
Hayalperest ve Geleceği Düşleyen Biriydin
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