İsrailli Futbolcunun ‘Tüfekli’ Gol Sevinci Pahalıya Patladı: Kırmızı Kart Gördü, Takımı 3-1 Kaybetti

Bir grup gösterici, maç günü Linz Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen protestocular 'Filistin'deki tüm insanlar için barış, onur ve adalet!' ve 'Futbol, savaş suçlarını örtmek için kullanılmamalı!' sloganları attı.

Göstericilerin talepleri net: AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, İsrail'e silah satışının durdurulması, drone motoru, ateşli silah ve askeri ekipman tedarikinin kesilmesi ve Avusturya'nın İsrail'le yaptığı askeri iş birliği anlaşmasının sona erdirilmesi. Protestocular, Avusturya hükümetini ticari ve askeri iş birlikleri nedeniyle 'Gazze'deki soykırıma ortak olmakla' suçladı.