İsrailli Futbolcunun ‘Tüfekli’ Gol Sevinci Pahalıya Patladı: Kırmızı Kart Gördü, Takımı 3-1 Kaybetti
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UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya konuk olan İsrail'in 20 yaşındaki forveti Saied Abu Farchi, attığı beraberlik golünü korner direğiyle tüfek taklidi yaparak kutladı. Zaten sarı kartı bulunan genç oyuncu, bu sevincin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 10 kişi kalan İsrail ise son dakikalarda iki gol yiyerek Linz'den 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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55. dakikada kafayla beraberliği getiren Abu Farchi, korner direğini söküp tribünlere doğru nişan aldı.
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Ancak dört dakika önce sarı kart gören genç forvet için bu sevinç, maçın sonu oldu.
İŞTE O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ:
Öte yandan maç, daha ilk düdük çalmadan Linz sokaklarında İsrail protestoları yapılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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