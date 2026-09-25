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İsrailli Futbolcunun ‘Tüfekli’ Gol Sevinci Pahalıya Patladı: Kırmızı Kart Gördü, Takımı 3-1 Kaybetti

İsrailli Futbolcunun ‘Tüfekli’ Gol Sevinci Pahalıya Patladı: Kırmızı Kart Gördü, Takımı 3-1 Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:50 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 09:52
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UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya konuk olan İsrail'in 20 yaşındaki forveti Saied Abu Farchi, attığı beraberlik golünü korner direğiyle tüfek taklidi yaparak kutladı. Zaten sarı kartı bulunan genç oyuncu, bu sevincin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 10 kişi kalan İsrail ise son dakikalarda iki gol yiyerek Linz'den 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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55. dakikada kafayla beraberliği getiren Abu Farchi, korner direğini söküp tribünlere doğru nişan aldı.

55. dakikada kafayla beraberliği getiren Abu Farchi, korner direğini söküp tribünlere doğru nişan aldı.

Karşılaşma 24 Eylül Perşembe akşamı Linz'deki Raiffeisen Arena'da, Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta oynandı. Avusturya ilk yarının bitimine doğru, 43. dakikada Romano Schmid'in penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarının 55. dakikasında sahneye çıkan Abu Farchi, kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Asıl olay golden sonra yaşandı. Genç forvet köşe bayrağına koştu, direği yerinden çekip çıkardı, sağ dizini çimlere koydu ve direği sol elinin üstüne yaslayarak ateş etme hareketi yaptı. 

Baqa al-Gharbiyye doğumlu Abu Farchi, Maccabi Tel Aviv altyapısından yetişti. Kafr Qasim ve Maccabi Bnei Reineh'te kiralık forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 1 Eylül 2026'da yaklaşık 6 milyon dolarlık bonservisle MLS ekibi Colorado Rapids'e transfer olmuştu. Bu gol, A Milli Takım'daki ikinci maçında attığı ilk goldü. Burgundy Wave'in aktardığına göre oyuncu, aynı sevinci Şubat 2026'da Maccabi Tel Aviv formasıyla da yapmıştı.

Ancak dört dakika önce sarı kart gören genç forvet için bu sevinç, maçın sonu oldu.

Ancak dört dakika önce sarı kart gören genç forvet için bu sevinç, maçın sonu oldu.

Bulgar hakem Georgi Kabakov, direği eline alıp tribünlere yönelen Abu Farchi'ye hiç tereddüt etmeden ikinci sarı kartı gösterdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. İsrail, beraberliği yakaladığı dakikada 10 kişi kaldı.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren Avusturya maçın son bölümünde baskıyı artırdı. 90. dakikada Phillipp Mwene ev sahibini yeniden öne geçirdi, 90+3'te Saša Kalajdžić skoru 3-1'e taşıdı. Bu sonuçla İsrail grubunda son sıraya geriledi.

Faturayı sadece takım ödemedi. Kırmızı kart nedeniyle Abu Farchi, İsrail'in 27 Eylül'de Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynayacağı İrlanda maçında forma giyemeyecek. UEFA Disiplin Kurulu'nun gol sevincindeki hareket için ayrıca bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise henüz belli değil.

İŞTE O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ:

Öte yandan maç, daha ilk düdük çalmadan Linz sokaklarında İsrail protestoları yapılmıştı.

Öte yandan maç, daha ilk düdük çalmadan Linz sokaklarında İsrail protestoları yapılmıştı.

Bir grup gösterici, maç günü Linz Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen protestocular 'Filistin'deki tüm insanlar için barış, onur ve adalet!' ve 'Futbol, savaş suçlarını örtmek için kullanılmamalı!' sloganları attı.

Göstericilerin talepleri net: AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, İsrail'e silah satışının durdurulması, drone motoru, ateşli silah ve askeri ekipman tedarikinin kesilmesi ve Avusturya'nın İsrail'le yaptığı askeri iş birliği anlaşmasının sona erdirilmesi. Protestocular, Avusturya hükümetini ticari ve askeri iş birlikleri nedeniyle 'Gazze'deki soykırıma ortak olmakla' suçladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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