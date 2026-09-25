O Dizide Dengeler Bir Gecede Değişti: Erkan'ın Eski Sevgilisi Sinem'e Hayat Veren Sürpriz İsim Belli Oldu!
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Sevdiğim Sensin'de ortalık zaten Dicle'nin tahliyesiyle karışmışken, 18. bölümde hikâyeye bir de Erkan'ın geçmişinden bir kadın girdi. Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Erkan'ın eski sevgilisi Sinem'in gelişiyle Dicle ile Erkan arasındaki dengeler bir kez daha sarsıldı. Sinem'e hayat veren isim ise izleyiciye hiç yabancı değil.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdiğim Sensin'in 18. bölümünde Dicle'nin tahliyesiyle karışan hikayeye yeni bir kadın dahil oldu.
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Sevdiğim Sensin'in yeni Sinem'i Mina Koyuncular, izleyicinin Maviye Sürgün'deki asi Azra'sı olarak tanıdığı isim.
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