O Dizide Dengeler Bir Gecede Değişti: Erkan'ın Eski Sevgilisi Sinem'e Hayat Veren Sürpriz İsim Belli Oldu!

Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, 10 Eylül'de ikinci sezonuyla ekrana döndü. Depremde köy halkını koruyan Erkan ile köyünden hiç dışarı çıkmamış Dicle'nin hikayesi, yeni sezonda iyice çetrefilli bir hal aldı.

18. bölümde Ferman'ın Dicle'yi cezaevinden çıkarması herkesi şaşırttı. Dicle ile Erkan bu sürprize sevinirken İnci ile Esat'ın öfkesi dinmedi. Ferman'ın bu iyiliğinin ardında ise Civan, Derya ve Dicle'yi yeniden yanına çekme planı vardı.

Erkan'ın ailesine açtığı büyük karar, Esat'la sert bir kavgaya dönüştü. Ali Cabbar'ın sürpriz tahliyesinin ardından Esat'ın ağır bir rahatsızlık geçirmesi, Erkan'ın Dicle için hazırladığı sürprizi de yarıda bıraktı. Tahir ile Erkan ilk kez bu kadar sert karşı karşıya gelirken Dicle'nin öğrendiği büyük sır onu İnci'yle yüz yüze getirdi. Bütün bu karmaşanın ortasında kapıyı bir de Erkan'ın geçmişi çaldı.