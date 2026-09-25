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O Dizide Dengeler Bir Gecede Değişti: Erkan'ın Eski Sevgilisi Sinem'e Hayat Veren Sürpriz İsim Belli Oldu!

O Dizide Dengeler Bir Gecede Değişti: Erkan'ın Eski Sevgilisi Sinem'e Hayat Veren Sürpriz İsim Belli Oldu!

Aytaç Şaşmaz Sevdiğim Sensin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 07:46
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Sevdiğim Sensin'de ortalık zaten Dicle'nin tahliyesiyle karışmışken, 18. bölümde hikâyeye bir de Erkan'ın geçmişinden bir kadın girdi. Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Erkan'ın eski sevgilisi Sinem'in gelişiyle Dicle ile Erkan arasındaki dengeler bir kez daha sarsıldı. Sinem'e hayat veren isim ise izleyiciye hiç yabancı değil.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdiğim Sensin'in 18. bölümünde Dicle'nin tahliyesiyle karışan hikayeye yeni bir kadın dahil oldu.

Sevdiğim Sensin'in 18. bölümünde Dicle'nin tahliyesiyle karışan hikayeye yeni bir kadın dahil oldu.

Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, 10 Eylül'de ikinci sezonuyla ekrana döndü. Depremde köy halkını koruyan Erkan ile köyünden hiç dışarı çıkmamış Dicle'nin hikayesi, yeni sezonda iyice çetrefilli bir hal aldı.

18. bölümde Ferman'ın Dicle'yi cezaevinden çıkarması herkesi şaşırttı. Dicle ile Erkan bu sürprize sevinirken İnci ile Esat'ın öfkesi dinmedi. Ferman'ın bu iyiliğinin ardında ise Civan, Derya ve Dicle'yi yeniden yanına çekme planı vardı.

Erkan'ın ailesine açtığı büyük karar, Esat'la sert bir kavgaya dönüştü. Ali Cabbar'ın sürpriz tahliyesinin ardından Esat'ın ağır bir rahatsızlık geçirmesi, Erkan'ın Dicle için hazırladığı sürprizi de yarıda bıraktı. Tahir ile Erkan ilk kez bu kadar sert karşı karşıya gelirken Dicle'nin öğrendiği büyük sır onu İnci'yle yüz yüze getirdi. Bütün bu karmaşanın ortasında kapıyı bir de Erkan'ın geçmişi çaldı.

Sevdiğim Sensin'in yeni Sinem'i Mina Koyuncular, izleyicinin Maviye Sürgün'deki asi Azra'sı olarak tanıdığı isim.

Sevdiğim Sensin'in yeni Sinem'i Mina Koyuncular, izleyicinin Maviye Sürgün'deki asi Azra'sı olarak tanıdığı isim.

Peki Sevdiğim Sensin'in Sinem'i kim? Erkan'ın eski sevgilisini, ekranların tanıdık yüzlerinden Mina Koyuncular canlandırıyor. Sinem'in hikayeye girmesiyle Erkan ile Dicle'nin zaten sallantıda olan ilişkisine geçmişten gelen bir gölge düştü. Karakterin yeni sezonda dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu.

Mina Koyuncular kim, daha önce hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu, adını ilk olarak ATV'nin Beni Bırakma dizisindeki Leyla rolüyle duyurdu. Ardından İkimizin Sırrı'nda Gonca'ya hayat verdi. Show TV'nin Maviye Sürgün dizisindeki isyankâr ve zeki Azra Tarhun rolüyle ise geniş kitlelerin dikkatini çekti. Koyuncular, 2024'te Kötü Kan'ın kadrosunda da yer almıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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