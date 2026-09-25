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Uzak Şehir'e Vedası Üzmüştü: Aşk ve Taht'ın Ardından 'Demir' Ferit Kaya'nın Geri Döneceği İddia Edildi

Uzak Şehir'e Vedası Üzmüştü: Aşk ve Taht'ın Ardından 'Demir' Ferit Kaya'nın Geri Döneceği İddia Edildi

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 07:26
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Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Demir Baybars'ı canlandıran Ferit Kaya'nın adı yeniden Kanal D dizisiyle birlikte anılmaya başladı. Oyuncunun yaz aylarında katıldığı Atv dizisi Aşk ve Taht için final kararı çıkmasının hemen ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım, Demir'in hikayesinin gerçekten bitip bitmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Dizi Dünyası

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Ferit Kaya, Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Albora ailesinin düşmanı Demir Baybars'ı canlandırdı.

Ferit Kaya, Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Albora ailesinin düşmanı Demir Baybars'ı canlandırdı.

1984 Diyarbakır doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kavak Yelleri ile tanınan oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Resul rolüyle geniş kitlelere ulaştı; ardından Çukur ve Netflix yapımı Fatma gibi projelerle kariyerini sürdürdü.

Ayna Yapım imzalı, Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir'de ise Demir Baybars karakterine hayat verdi. Albora ailesiyle hesaplaşmasıyla hikâyenin omurgasında yer alan Demir, Kürtçe replikleri ve tekinsiz tavrıyla dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

Demir'in sezon finalinde uçurumdan atılmasının ardından Ferit Kaya, Aşk ve Taht kadrosuna katıldı.

Demir'in sezon finalinde uçurumdan atılmasının ardından Ferit Kaya, Aşk ve Taht kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir'in 1 Haziran 2026'da yayınlanan 63. bölümü, Demir'in hikayesine sert bir nokta koydu. Sezon finalinde Zerrin, yeni bir hayata başlama vaadiyle götürdüğü Demir'in arabasını uçurumdan nehre itti. Ayrılık, 'Demir neden ayrılıyor?' aramalarını zirveye taşıdı; Ferit Kaya da ekibe teşekkür ettiği veda paylaşımını 'Başka hikayelerde görüşünceye dek' sözleriyle bitirdi.

Oyuncunun yeni adresi kısa sürede belli oldu. Temmuz başında, Atv için Bozdağ Film'in hazırladığı ve Taylan Biraderler'in yönettiği dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı dizide Kaya, Melik Keyferidun rolünü üstlendi.

Aşk ve Taht'ın 5. bölümde final yapacağı haberinin ardından gözler yeniden Uzak Şehir'e çevrildi.

Aşk ve Taht'ın 5. bölümde final yapacağı haberinin ardından gözler yeniden Uzak Şehir'e çevrildi.

Büyük beklentiyle başlayan Aşk ve Taht, 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ilk 5 bölümü önceden çekilen dizi, 5. bölümüyle ekrana veda edecek. Yayın takvimi değişmezse final bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Final haberinin ardından sosyal medyada Ferit Kaya'nın Uzak Şehir'e döneceği iddiaları dolaşmaya başladı. Dizide cenazesine ulaşılamamış olan Demir'in ardından geri dönüş kapılarının açık olduğu düşünüldü. Ancak Aşk ve Taht'ın final kararının ardından Ferit Kaya'nın Uzak Şehir'e döneceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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