Uzak Şehir'e Vedası Üzmüştü: Aşk ve Taht'ın Ardından 'Demir' Ferit Kaya'nın Geri Döneceği İddia Edildi
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Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Demir Baybars'ı canlandıran Ferit Kaya'nın adı yeniden Kanal D dizisiyle birlikte anılmaya başladı. Oyuncunun yaz aylarında katıldığı Atv dizisi Aşk ve Taht için final kararı çıkmasının hemen ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım, Demir'in hikayesinin gerçekten bitip bitmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Dizi Dünyası
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Ferit Kaya, Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Albora ailesinin düşmanı Demir Baybars'ı canlandırdı.
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Demir'in sezon finalinde uçurumdan atılmasının ardından Ferit Kaya, Aşk ve Taht kadrosuna katıldı.
Aşk ve Taht'ın 5. bölümde final yapacağı haberinin ardından gözler yeniden Uzak Şehir'e çevrildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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