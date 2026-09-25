Uzak Şehir'e Vedası Üzmüştü: Aşk ve Taht'ın Ardından 'Demir' Ferit Kaya'nın Geri Döneceği İddia Edildi

1984 Diyarbakır doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kavak Yelleri ile tanınan oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Resul rolüyle geniş kitlelere ulaştı; ardından Çukur ve Netflix yapımı Fatma gibi projelerle kariyerini sürdürdü.

Ayna Yapım imzalı, Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir'de ise Demir Baybars karakterine hayat verdi. Albora ailesiyle hesaplaşmasıyla hikâyenin omurgasında yer alan Demir, Kürtçe replikleri ve tekinsiz tavrıyla dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.