Galatasaray'da Osimhen'in Dönüş Tarihi Belli Oldu: Yıldız Golcü 13 Ekim'de Barcelona Karşısında Sahada
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Trabzonspor'a 4-0 yenilip liderliği kaptıran Galatasaray'da gözler yeniden Victor Osimhen'e çevrildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı golcünün, 13 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Barcelona maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında yıldız oyuncuyu riske atmayacak.
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Her şey, golcü oyuncunun sezona fırtına gibi başladığı Başakşehir deplasmanında tersine döndü.
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Osimhen'siz geçen maçlarda ise Galatasaray beklenen performansı gösteremedi.
Sakatlık, Nijerya Milli Takımı'nı da harekete geçirdi.
Hedef tarih ise netleşti: Osimhen, 13 Ekim'de Barcelona karşısında forma giyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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