Galatasaray'da Osimhen'in Dönüş Tarihi Belli Oldu: Yıldız Golcü 13 Ekim'de Barcelona Karşısında Sahada

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta Osimhen, 23. dakikada Christopher Operi ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı hissetti. Bir süre daha oynamayı deneyen 27 yaşındaki forvet, 31. dakikadaki bir koşunun ardından kasığını tuttu ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Kulübün ertesi gün yaptığı açıklamada hem Osimhen'de hem de aynı maçta oyundan alınan Mario Lemina'da 'sağ adduktor kas grubunda gerilme' tespit edildiği belirtildi. MR ve ileri tetkikler sonrası Osimhen'deki sakatlığın, kanama eşliğinde ileri-orta derecede bir zorlanma olduğu ortaya çıktı.

Sakatlık, Galatasaray için en kötü zamanda geldi. Osimhen, sezonun ilk 4 lig maçında 6 gol atıp 2 asist yaparak takımının en etkili ismi olmuştu.