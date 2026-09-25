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Galatasaray'da Osimhen'in Dönüş Tarihi Belli Oldu: Yıldız Golcü 13 Ekim'de Barcelona Karşısında Sahada

Galatasaray'da Osimhen'in Dönüş Tarihi Belli Oldu: Yıldız Golcü 13 Ekim'de Barcelona Karşısında Sahada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:27
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Trabzonspor'a 4-0 yenilip liderliği kaptıran Galatasaray'da gözler yeniden Victor Osimhen'e çevrildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı golcünün, 13 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Barcelona maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında yıldız oyuncuyu riske atmayacak.

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Her şey, golcü oyuncunun sezona fırtına gibi başladığı Başakşehir deplasmanında tersine döndü.

Her şey, golcü oyuncunun sezona fırtına gibi başladığı Başakşehir deplasmanında tersine döndü.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta Osimhen, 23. dakikada Christopher Operi ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı hissetti. Bir süre daha oynamayı deneyen 27 yaşındaki forvet, 31. dakikadaki bir koşunun ardından kasığını tuttu ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Kulübün ertesi gün yaptığı açıklamada hem Osimhen'de hem de aynı maçta oyundan alınan Mario Lemina'da 'sağ adduktor kas grubunda gerilme' tespit edildiği belirtildi. MR ve ileri tetkikler sonrası Osimhen'deki sakatlığın, kanama eşliğinde ileri-orta derecede bir zorlanma olduğu ortaya çıktı.

Sakatlık, Galatasaray için en kötü zamanda geldi. Osimhen, sezonun ilk 4 lig maçında 6 gol atıp 2 asist yaparak takımının en etkili ismi olmuştu.

Osimhen'siz geçen maçlarda ise Galatasaray beklenen performansı gösteremedi.

Osimhen'siz geçen maçlarda ise Galatasaray beklenen performansı gösteremedi.

Nijeryalı golcü, ligde Kocaelispor ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi. Sarı-kırmızılılar Lizbon'daki Devler Ligi açılışından 3-1 mağlubiyetle döndü. 19 Eylül'deki Trabzonspor deplasmanı ise tam bir kabusa dönüştü: Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta bordo-mavililer 4-0 kazandı, Okan Buruk da 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, 'Osimhen'in yokluğu her zaman hissedilir' dedi. Ancak Buruk'un Osimhen'in yerine sahaya sürdüğü Deniz'den istediği verimi alamadığı dikkat çekti.

Tablo sadece bu sezona ait de değil. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in olmadığı AZ Alkmaar, Frankfurt ve Union SG maçlarını da kazanamamıştı. Zorluk derecesi yüksek maçlarda yıldız golcünün yokluğu, skor tabelasına doğrudan yansıyor.

Sakatlık, Nijerya Milli Takımı'nı da harekete geçirdi.

Sakatlık, Nijerya Milli Takımı'nı da harekete geçirdi.

Galatasaray yönetimi, Nijerya Futbol Federasyonu ile temasa geçerek oyuncunun sağlık raporlarını iletti. Federasyon 20 Eylül'de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek' ifadelerini kullandı.

Takıma verilen beş günlük izni ülkesinde geçiren Osimhen, buradan kulübüne 'İyiyim' mesajı gönderdi. Yıldız oyuncunun Nijerya sokaklarında Galatasaray formasıyla dolaşması da gözlerden kaçmadı. Ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Osimhen'in gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandığı belirtildi.

Hedef tarih ise netleşti: Osimhen, 13 Ekim'de Barcelona karşısında forma giyecek.

Hedef tarih ise netleşti: Osimhen, 13 Ekim'de Barcelona karşısında forma giyecek.

Edinilen bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, Osimhen'in iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında oyuncu için herhangi bir risk alınmayacak ve Nijeryalı golcü tamamen hazır hale getirilecek.

Planlamaya göre Osimhen'in dönüş maçı, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak Barcelona karşılaşması olacak. Yıldız golcünün kadroya dönmesiyle birlikte Buruk'un da eski sistemine geri dönmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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